Programme de développement stratégique de l’éducation de base au Burkina : L’heure est au bilan

0 Partages Partager Twitter

Le ministère de l’Education nationale, de l’alphabétisation et la promotion des langues nationales (MENAPLN) et ses Partenaires Techniques et Financiers organisent un atelier technique du 6 au 10 juin 2022 à Bobo-Dioulasso. Cette rencontre vise à faire le bilan des activités de 2012 à 2021 du Programme de Développement Stratégique de l’Education de Base.

La suite après cette publicité

Le Programme de Développement Stratégique de l’Education de Base (PDSEB) s’est donné plusieurs missions depuis sa création. Il s’agit, entre autres, de la réforme du curricula, de la restructuration des écoles de formation des enseignants, du développement accéléré de l’éducation préscolaire, du redimensionnement des circonscriptions d’éducation de base (CEB), de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’éducation en situation d’urgence.

Du 6 au 10 juin 2022, une mission Conjointe de Suivi du Programme organise une rencontre pour faire le bilan des activités de 2012 à 2021.

Le ministre de l’Education nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Lionel Bilgo, a souligné que ces activités occupent une place importante dans son département.

« Cette rencontre, de nature technique, l’une des rares fois où les partenaires techniques et financiers font signe de présence pour exhumer et regarder de près ensemble les activités menées. C’est l’atelier charpente de toutes les activités du MENA donc faire un bilan financier et technique en présence des partenaires financiers pour essayer de voir les réussites et les manquements des activités menées au sein du MENA et dresser des programmes à venir », a-t-il indiqué.

Egalement, Ibrahim Kaboré, Secrétaire permanent du PDSEB, s’est réjoui de la tenue de cette rencontre dans l’optique d’évaluer l’éducation nationale au Burkina Faso.

De tirer des leçons et de formuler des recommandations…

« Il s’agit pour la Mission Conjointe de faire le bilan du PDSEB 2021 sur ce qui a marché et ce qui n’a pas marché. De tirer des leçons et de formuler des recommandations pour améliorer la mise en œuvre des programmes et plans d’actions. Le travail se fera sur les rapports financiers et techniques. Il y a 5 groupes thématiques. Il s’agit du groupe qualité, accès, pilotage, ressource financière et l’éducation non formelle. Chaque groupe va identifier un thème prioritaire qui va porter sur une préoccupation dans son domaine d’action sur lequel il va travailler. Après, on élaborera un aide-mémoire qui prend en compte l’ensemble des recommandations issues de cette rencontre et aussi une feuille de route. Une conditionnalité de décaissement des partenaires financiers qui sera signé le 23 juin prochain par le ministre et le Chef de file des partenaires techniques et financiers. Dans le but de permettre à tous les enfants quel que soit leur bord sociale le ministère a aussi mis en place l’éducation en situation d’urgence afin d’aider les enfants (élèves) à avoir un enseignement pour pouvoir poursuivre leur cursus scolaire », a-t-il relevé.

Cette mission conjointe de suivi marque donc la fin du Programme de Développement Stratégique de l’Education de Base(PDSEB) et doit permettre selon les acteurs, d’apprécier le niveau de l’éducation, du plan d’action 2021, ainsi que la mise en œuvre globale du Programme.

Écouter l’article

publicite