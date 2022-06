Championnat régional de Vovinam Viet Vo Dao des Hauts-Bassins : Des récompenses pour les gagnants

0 Partages Partager Twitter

Les rideaux du championnat régional de Vovinam Viet Vo Dao des Hauts-Bassins sont tombés le samedi 4 Juin à Bobo-Dioulasso. Pour avoir regroupé les jeunes venus des différents clubs de Bobo-Dioulasso, de Banfora et de Gaoua, la finale du championnat régional du Vovinam Viet Vo Dao s’est déroulée sous la supervision des premiers responsables de cette discipline et des autorités régionales. De la technique de ciseau au combat, les meilleurs ont remporté respectivement, de la 3ème place à la 1ère place, des médailles de bronze, d’argent et d’or, et des attestations de participation.

« Le championnat était provincial et maintenant régional car on a Banfora Garoua qui vient s’ajouter. Ça nous permet de nous préparer pour les autres championnats : national, africain et même mondial. La présence des premiers responsables du Vovinam Viet Vo Dao témoigne de l’importance de ce championnat régional. Au nombre de 42, les athlètes se sont affrontés dans les techniques de ciseau, combat et les meilleurs ont reçu des médailles », a indiqué Barr Bernard BARRY, Président du district du Houet pour le Vovinam Viet vo Dao.

Il a confié que l’organisation de ces genres d’événement nécessite des moyens qui sont ne pas toujours à la portée des organisateurs. « C’est donc l’occasion pour nous de féliciter le district de Vovinam Viet Vo Dao du Houet pour avoir tenu le pari de cette organisation. Egalement féliciter la fédération burkinabè de Vovinam Viet Vo Dao pour avoir effectué le déplacement de Bobo pour rehausser l’éclat de ce championnat par leur présence », a-t-il dit.

« Cela témoigne, a ajouté Gilbert LOMPO, Directeur Régional Des Sports des Hauts-Bassins, de leur engagement à travailler pour la progression de cette discipline très chère aux arts martiaux. Je profite encourager ceux qui ont remporté des victoires et dire à ceux n’ont pas eu de médailles, que le plus important est de participer et pouvoir rebondir pour les prochaines échéances. Je souhaite que leur engagement soit une sorte de résilience pour toute la jeunesse burkinabè face à la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso ».

Un championnat qui, selon les participants, est vraiment une bonne initiative car il permet aux athlètes de se mesurer et de préparer l’autre championnat. Des démonstrations des disciplines du Vovinam Viet Vo Dao que les participants eux-mêmes apprécient au vu du niveau de compétence et des techniques présentées.

« J’ai fait de mon mieux en donnant tout ce que j’avais en technique et en combat pour remporter cette médaille d’or. Avec ce que mes camarades et moi avons démontré ce soir, je me permets de dire que nous aurons notre mot à dire lors du championnat national avec force et détermination pour ramener beaucoup de médailles à Bobo-Dioulasso », a déclaré Abdoul Fatao TRAORE, Pratiquant du Vovinam Viet Vo Dao, ceinture noire Première dame.

En rappel, le Vovinam Viet vo Dao est un art martial vietnamien crée en 1938 connu pour ses ciseaux acrobatiques et de combat. Le but de cet art martial est de former des Hommes vrais. Avec pour devise « Etre fort pour être utile ».

