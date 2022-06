Burkina Faso : Le « Groupe de Renaissance » prône une troisième voie

0 Partages Partager Twitter

Le Groupe de Renaissance, à travers le concept Renouveau Inconditionnel du Faso (RIF), prône un changement profond de la gouvernance politique au Burkina Faso, lors de sa sortie médiatique ce jeudi 9 juin 2022 à Ouagadougou.

Le Groupe de Renaissance, un groupe de réflexion et d’action qui rassemble des leaders d’organisations et de partis a clamé son désarroi concernant la situation nationale ce jeudi matin. La situation socio-politique, sécuritaire, la gouvernance, tout est peint en noir par le groupe de Renaissance.

Face à l’avènement du MPSR que le groupe a qualifié du retour de l’ancien régime de Blaise Compaoré, une dynamique nouvelle est prônée. Et il s’agit d’une troisième voie dont le processus est déjà déclenché, selon les responsables du Groupe de renaissance.

« C’est un processus qui est déjà déclenché »

« Depuis plus de 30 ans, notre pays est envahi par un groupe d’individus que nous allons dénoncer haut et fort. Il y a des gens au sein de nos populations qui peuvent être des déclencheurs du développement réel.

Nous avons pris l’engagement et nous allons réveiller tout le peuple burkinabè, tous les patriotes réels existant dans ce pays pour que nous puissions prendre notre responsabilité. C’est un processus qui est déjà déclenché et je ne dis bien personne ne pourra l’arrêter », a laissé entendre Cheriff Coulibaly, membre du groupe.

« Nous nous disons non ! »

Pour le Docteur Aristide Ouédraogo, aussi membre du groupe, l’engagement du groupe renaissance n’est pas à marchander. « Aujourd’hui nous revendiquons une troisième voie. Et nous revendiquons purement et simplement sa paternité mais aussi le leadership de cette troisième voie.

Il ne s’agit pas d’une opposition de concept idéologique mais d’une opposition d’action. Parce que nous nous pensons que pour permettre au Burkina Faso de se développer, il faut donner un nouvel élan au Burkina Faso.

Nous avons d’un côté des progressistes réformistes qui croient qu’il faut réformer le Burkina Faso pour donner un renouveau à notre peuple. Et d’un autre côté, vous avez des anti progressistes réformistes réfractaires.

C’est dire un ensemble de groupes qui a fait partie de l’ancien système et qui estime que ça ne suffit pas, ce sont des inconditionnels et des indispensables du Burkina Faso et que le Burkina Faso ne peut pas faire un pas tant que ce n’est pas eux qui dirigent le pays. Nous nous disons non ! », justifie-t-il.

Pour finir, Cheriff Coulibaly a appelé les Burkinabè à « fédérer toutes leurs forces autour du Groupe de Renaissance pour libérer le Burkina Faso des politiques non patriotiques ayant des ramifications au sein des terroristes ».

Akim KY

Burkina 24

