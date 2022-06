0 Partages Partager Twitter

Le Burkina Faso accueille du 24 au 25 juin 2022, la 1re édition du Salon de l’innovation de l’industrie du BTP en Afrique, dénommé « SIIBA BIM AFRICA ». A cet effet, l’équipe organisatrice a rencontré, ce vendredi 10 juin 2022 à Ouagadougou, les Hommes de média pour plus amples détails autour de l’événement.

Faire entrer le secteur du Bâtiment et travaux publics (BTP) burkinabè et africain dans l’ère du numérique et innover dans ce secteur ; amorcer la digitalisation de l’industrie du BTP au Burkina et conduire à un développement industriel et économique ambitieux des entreprises.

Tels sont les objectifs que vise le premier Salon de l’innovation de l’industrie du BTP en Afrique, dénommé « SIIBA BIM AFRICA », selon Fabrice Yangané, ingénieur en génie civil, spécialiste BIM et Président du comité d’organisation (PCO) du salon.

Prévu pour se tenir du 24 au 25 juin 2022 à Ouagadougou sous « Amorcer la transformation digitale de l’industrie du BTP en Afrique grâce au BIM », le présent thème a été choisi « pour accompagner les entreprises et les étudiants à pouvoir monter en compétence », a justifié le PCO.

En termes d’activités prévues, « des conférences et ateliers autour des dernières innovations et des meilleurs usages du numérique pour tous les métiers ; des rencontres B to B », a cité le spécialiste « BIM ».

Le BTP, un secteur clé pour l’économie

L’acronyme anglais « BIM » pour « Building information modeling » et en français « modélisation des données ou informations de la construction » est, des dires de Fabrice Yangané, « une méthode de travail qui se base sur la collaboration autour d’une maquette numérique 3D ».

Le but, a-t-il laissé entendre, « c’est de pouvoir collaborer autour d’une maquette 3D ; améliorer les phases de conception et de construction ».

Il a justifié la tenue de ce salon par le constat que « le secteur du BTP au Burkina et en Afrique de façon générale est difficilement perméable aux innovations ». Alors que, « le secteur du BTP est très important pour l’économie nationale et internationale à différentes échelles », a-t-il de même dit, démontrant tout l’intérêt lorsqu’est ajoutée l’innovation audit secteur.

« Au vu de l’importance de ce secteur, il parait très important qu’on associe l’innovation à ce secteur. L’innovation favorise la productivité, la qualité des services proposées et le développement des compétences clés », a-t-il avancé.

Plus de 1000 participants attendus

Le salon est adressé à l’ensemble des acteurs de la construction. Les Universités et les écoles intervenant dans le domaine du BTP et de l’architecture. Il est également ouvert aux amoureux du digital et de l’innovation et au grand public.

Ismaël Ouandaogo, Secrétaire général (SG) à l’organisation du salon, est revenu sur les thématiques des conférences et ateliers du salon. « Les thématiques qui seront abordés, la conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et le fonctionnement du BIM », a-t-il cité.

Alix Zoytenga, chargée des relations extérieures, a évoqué les conditions de participations. « Pour les conditions de participation à l’événement, il faut s’inscrire en ligne ; ce qui donne droit à un badge d’accès. Le lien d’inscription est disponible sur www.salon-bimafrica.com et sur la page Facebook de l’événement», a-t-elle informé, ajoutant que la participation est gratuite.

Le « SIIBA BIM AFRICA », c’est aussi 10 pays d’Afrique et d’Europe participantes, plus de 200 professionnels du BTP et plus de 1000 participants attendus.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

