Campus Athlétique club : 10 ans d’émulation des talents des universités

0 Partages Partager Twitter

La compétition est attendue chaque année par les athlètes universitaires et des grands clubs du Burkina Faso. Cette année encore, la compétition a permis à des étudiants de révéler leur talent malgré l’absence d’infrastructures adaptées.

La suite après cette publicité

Des étudiants issus de 26 universités ont pris part à la dixième édition de Campus athlétique club, une compétition d’athlétisme dédiée aux étudiants. Le Stade du 4 août de Ouagadougou en réfection, les athlètes universitaires se sont déportés sur le terrain de l’Institut des sciences des sports du développement humain (ISSDH) le dimanche 5 juin 2022.

La piste d’athlétisme en terre n’est pas adaptée. Pas de salle d’hébergement pour les athlètes. Les organisateurs ont dû utiliser les moyens du bord. « Le stade du 4 août de Ouagadougou étant fermé pour réfection, on n’avait plus accès au stade du 4 août donc nous sommes venus à l’ISSDH.

Vous pouvez constater que les conditions ne sont pas bonnes pour que les gens puissent performer », déplore Mahamadé Sawadogo, le président de l’Université club de Ouagadougou (UCO). N’empêche. Les athlètes ont tout donné pendant cette dixième édition de Campus athlétique.

Des performances acceptables

Campus athlétique permet de révéler des talents. L’une des stars de 10e édition est Daouda Coulibaly. L’étudiant de l’ISSDH a dominé la course au 100m. Il est également dans l’équipe du Centre A du relais 4X100 mètres, vainqueur de la compétition (45’’3).

Le relais 4X100m dames est remporté par l’équipe du Centre A avec 54’’3. Fatimata Koala (CFPEM/Bobo) s’est également bien illustrée dans la course du 100 mètre en s’imposant devant Germaine Bognini (Université Nazi Boni) avec un temps de 12’’6. Elle a également dominé la course du 400m dame avec un temps de 1’00’’4.

Au 1500 mètres hommes, Roger Nion de l’Université Joseph Ki-Zerbo prend la tête. Le titre chez les dames est revenu Antoinette Sawadogo de l’Ecole nationale de police.

Au 400 mètres hommes, Batogma Simporé (UNB) a dominé la course en réalisant un temps de 50’’9. Au lancer de poids, le titre de champion de Campus athlétique club est revenu à Yves Martial Zongo (13m45). Chez les dames, Wlarissa Charmeline Neya (ISSDH) a réalisé un lancer de 12m.

Des difficultés surmontées

Dans les concours de saut, Khaled Savadogo de l’ESUP Jeunesse réalise un saut de 14,74m au triple saut et remporte la première place. Chez les dames, Sylvie Sawadogo de l’IBAM s’impose avec 11m68. Au saut en longueur homme, Hyacinthe Ouédraogo saute plus loin que tous avec 6m76. Chez les dames, Sylvie Sawadogo s’illustre avec 5m08.

26 universités et grandes écoles ont pris part à cette 10édition de Camus athlétique club. Le président de la section athlétisme de l’UCO Bertrand Zoungrana en est satisfait. « Cela nous permet vraiment de dire que l’activité grandit (…) nous pensons que si on doit faire le bilan de ces dix années, il y a de quoi se féliciter », assure Bertrand Zoungrana. Cependant, il regrette la fermeture du Stade du 4 août de Ouagadougou qui accueillait habituellement ces compétitions.

« Le stade du 4 Août de Ouagadougou étant fermé ne nous avantage pas parce que c’est là-bas qu’on profitait pour loger les étudiants qui venaient des autres régions. Cette année, le fait qu’on n’a pas de local pose problème », déplore-t-il.

Il constate également que la délocalisation à l’ISSDH n’était pas également idéale pour les athlètes et le comité d’organisation. « On a essayé avec nos moyens du bord de remblayer les ravins pour que les choses puissent marcher », a ajouté Zoungrana. Toutefois, il espère que les prochaines fois, l’équipe pourra organiser les compétitions dans les conditions meilleures pour organiser la compétition et détecter des talents.

Écouter l’article

publicite