Seytenga : La CEDEAO « condamne fermement ces attaques barbares »

C’est avec stupeur et indignation que la Commission de la CEDEAO a appris la mort, d’une cinquantaine de civils, à la suite d’une attaque terroriste contre des populations de la commune de Seytenga au Burkina Faso, le 12 juin 2022.

Ce massacre intervient quelques jours après l’attaque de la Brigade territoriale de Gendarmerie de ladite commune qui avait fait plus d’une dizaine de morts au sein des gendarmes.

En ces circonstances douloureuses, le Président de la Commission de la CEDEAO présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Le Président de la Commission de la CEDEAO condamne fermement ces attaques barbares et exprime au Gouvernement de la Transition et au Peuple burkinabè, sa compassion et sa solidarité.

