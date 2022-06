Burkina Faso : Vers l’adoption d’une stratégie nationale de réconciliation

0 Partages Partager Twitter

Le ministère de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale a tenu un atelier de validation sur la réconciliation nationale ce jeudi 16 juin 2022 à Ouagadougou.

Apporter des solutions aux différents besoins de réconciliation, apaiser les cœurs et promouvoir la paix et la cohésion sociale, c’est l’objectif fixé par le ministère de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale en organisant cet atelier national de validation du projet de stratégie nationale de la réconciliation et de son plan d’actions.

Yero Boly, ministre en charge de la réconciliation nationale affirme que la décision du président du Faso, augure véritablement une nouvelle vision, qui se justifie par le besoin de consolider les acquis et de combler les insuffisances des démarches précédentes, mais surtout par l’impérieuse nécessité de répondre aux défis du présent.

Pour lui, il faut au Burkina Faso, une réconciliation inter et extra-communautaire car dit-il, « au niveau de nos localités, de nos provinces aujourd’hui, il y a une dislocation non seulement des familles, des communautés et des villages.

Nous devons faire en sorte que ce tissu social soit reconstitué, que les gens se parlent et que la cohabitation que nous avons connue par le passé, qui a toujours été une cohabitation harmonieuse, qui a été perturbée par la situation que nous vivons, reprennent et que nous reprenions ce dialogue entre communautés pour faire en sorte que ce vivre ensemble soit une réalité ».

L’accompagnement du PNUD

Dans sa responsabilité de maintenir la paix et la sécurité internationale, les Nations Unies appuient le processus de réconciliation nationale au Burkina Faso depuis sa mise en place.

Mathieu Ciowela, le représentant du PNUD au Burkina Faso, affirme que les Nations Unies se réjouissent d’apporter leur contribution au processus de réconciliation nationale en termes d’options et de fourniture d’informations utiles et crédibles sur ce qui se fait.

« L’atelier de ce jour doit être le début d’une nouvelle ère non seulement pour la collaboration entre le ministère de la cohésion sociale et de la réconciliation et les parties prenantes actives dans ce domaine à différents niveaux, mais également pour les mécanismes et espaces de médiation et de dialogue appelés à se renforcer et à jouer un rôle plus accru dans le processus de consolidation de la paix au Burkina Faso », exhorte-il.

Il faut noter que lors de cet atelier, le projet de la stratégie nationale de la réconciliation 2022-2026 et son plan d’actions seront présentés aux participants et les amendements et suggestions des participants seront recueillis.

Cette stratégie nationale consistera à prendre en compte les éléments qui ont été recensés en terme de besoins de réconciliation, à travers les concertations au niveau régional et national, la prise en compte de tout le travail de la commission nationale de réconciliation et des reformes et du haut conseil pour la réconciliation et l’unité nationale (HCRUN) qui seront reversés au ministère de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale.

Saly OUATTARA

Burkina 24

