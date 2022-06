Burkina : Des journalistes outillés à la digitalisation de la vaccination contre le Covid-19

0 Partages Partager Twitter

Le ministère de la santé et de l’hygiène publique, avec l’appui financier de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a initié un atelier d’information et de formation à l’endroit d’une vingtaine d’Hommes de média sur la digitalisation de la vaccination contre le Covid-19, le jeudi 16 juin 2022 à Ziniaré, dans la province de l’Oubritenga, région du Plateau-central.

Face à la propagation de la pandémie de Covid-19, le Burkina Faso a mis en place diverses stratégies afin de préserver la santé des populations. Malheureusement, en dépit de ces mesures, plusieurs cas de contamination sont toujours observés et les résultats attendus en termes de couvertures vaccinales sont en deçà des attentes du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers.

Ainsi, dans le cadre de la gestion du processus de vaccination et de sécurisation de la délivrance des documents certifiant les gestes de vaccination, le ministère de la santé et de l’hygiène publique a innové en introduisant la gestion électronique.

D’où l’importance de cette session de formation et d‘information dont l’objectif a été d’outiller les Hommes de média sur la gestion électronique du processus de vaccination contre la pandémie afin qu’ils soient les relais de « la bonne information » et soient à mesure de sensibiliser les différentes communautés.

Plateforme Covid

Dr Boukari Ouédraogo, Directeur des systèmes d’information en santé et formateur audit atelier, a passé en revue toutes les conditions en rapport avec les tests PCR, les tests TDR et le processus de prise de rendez-vous pour faire les différents tests, le processus d’acquisition des cartes de vaccination et la manière dont on peut vérifier ces cartes de vaccination.

L’objectif de cet atelier, a-t-il rappelé, « c’est de montrer tout le processus de dématérialisation des digitalisations qui ont été mises en place par le ministère de la santé ». Ce processus, a-t-il poursuivi, a permis de mettre en place une plateforme unique, qui permet à tous ceux qui veulent voyager à l’international, d’aller sur cette plateforme pour prendre un rendez-vous, payer également leur test PCR pour leur permettre de faire leur examen sans avoir à s’aligner pour le paiement.

Comment fonctionne concrètement la plateforme ?

Des dires du Directeur des systèmes d’information en santé, il faut d’emblée prendre rendez-vous. Une fois le rendez-vous pris, « la personne peut aller en toute tranquillité dans un centre de prélèvement pour faire son test, à partir du numéro de téléphone donné lors de la prise de rendez-vous et du numéro QR (le code d’échantillon auto-généré); et encore avoir accès à son résultat une fois que le résultat est saisi sur la plateforme, sans avoir à aller à l’aéroport pour l’impression de test. Une fois le paiement effectué (à partir de Orange money ou Mobicash), l’on peut à tout moment télécharger son reçu », a expliqué Dr Boukari.

Comment faire pour vérifier les informations qui sont dans le QR code ?

Avec les nouvelles orientations, a soutenu Dr Ouédraogo, les cartes de vaccination physiques sont délivrées essentiellement à ceux qui doivent faire des voyages. Ceux qui ne doivent pas voyager doivent se contenter d’abord de la carte bleue que l’on met à la disposition systématiquement à toute personne qui se fait vacciner.

Aussi a-t-il indiqué que ceux qui se sont fait vacciner, peuvent avoir accès de manière permanente à la carte électronique sur internet. « Au Burkina Faso, on a mis en place une application; elle permet, à partir de la carte que vous possédez, de vérifier les informations individuelles qui sont contenues sur cette carte physique », a indiqué le formateur ce, en rassurant de la sécurité de la carte.

Il a par ailleurs précisé que cette digitalisation a commencé un mois après l’apparition des premiers cas de Covid en 2020. « Elle a consisté à pouvoir capter sur une plateforme tous les cas de Covid et les données de prise en charge des cas de Covid. C’est un processus dynamique qui a abouti à la possibilité et à la nécessité pour le ministère de pouvoir rendre disponible pour chaque bénéficiaire les informations individuelles », a-t-il dit en somme.

Pour disposer de l’application « BF SANTE », rendez-vous sur Play Store (pour les détenteurs de téléphone portable Android). Ou, se rendre sur https://covidinfo.sante.gov.bf/rendezvous.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

