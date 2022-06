Journées caritatives : Bertrand Traoré soutient des veuves et orphelins des FDS

Le capitaine des Étalons Bertrand Traoré ne change pas ses bonnes habitudes. En vacances au Burkina Faso, le sociétaire de Aston Villa en Angleterre a fait parler son cœur à l’endroit des familles des forces de défense et de sécurité (FDS). A travers sa Fondation Bertrand Traoré, il a offert des vivres aux veuves, orphelins et familles des personnes déplacées en situation difficile le 17 juin 2022 à Ouagadougou.

Bertrand Traoré a grand cœur. Il l’a une nouvelle fois démontré. Dans un contexte marqué par le terrorisme avec de nombreux militaires tombés sur le front, le capitaine des Etalons s’est montré solidaire avec leurs familles. L’international burkinabè s’est rendu à la direction centrale de l’action sociale des armées pour, à nouveau, faire parler son cœur.

Là-bas, c’est 50 tonnes de riz local, des bidons d’huile, des kits scolaires, du savon, du lait et du gel hydroalcoolique. Les différents corps constitués étaient présents à cette journée caritative organisée par l’attaquant des Etalons.

Ce n’est pas la première fois que Bertrand Traoré fait un tel geste. Depuis 2019, Bertrand Traoré, à travers sa fondation, a offert des vivres aux personnes vulnérables au Burkina Faso.

En plus de cela, Bertrand Traoré s’est rendu au quartier Samandin de Ouagadougou pour poursuivre son élan de solidarité. Là-bas également, devant des familles visiblement émues et heureuses de le voir, il a fait un don à des personnes en situation difficile.

Au-delà du don, la présence du sociétaire d’Aston Villa a ému les personnes présentes en particulier un sexagénaire : « Bertrand, on entend ton nom … mais on n’avait jamais imaginé qu’un jour, tu viendras nous saluer chez nous avec des vivres ».

Placées sous le thème de « la solidarité, la résilience et l’action pour la paix et la quiétude au Burkina Faso », la fondation BT donne rendez-vous ce samedi aux populations de Bobo pour le second acte de ses journées caritatives 2022.

