Journée de l’Enfant Africain : Sandra Lattouf et Smarty aux côtés des enfants à Kaya

A l’occasion de la Journée de l’Enfant Africain, la Représentante de l’UNICEF au Burkina Faso, Sandra Lattouf, et l’Ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF au Burkina Faso, le chanteur-compositeur, Smarty, sont allés à la rencontre des populations de Kaya dans la région du Centre-Nord particulièrement impactée par la crise humanitaire. Alors que les populations du pays sont confrontées à une crise multi-sectorielle, l’UNICEF apporte une réponse d’urgence à la crise nutritionnelle et une assistance psychosociale aux enfants les plus vulnérables.

