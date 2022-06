UFOA B/17 : Les Étalons écrasent les Éléphanteaux de Côte d’Ivoire (4-2)

0 Partages Partager Twitter

Les Etalons U17 se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de l’Union des fédérations ouest africaines (UFOA) zone B en battant les Eléphants U17 de Côte d’Ivoire (2-4) lors du dernier match de groupe, ce 18 juin 2022.

Quel retour des Etalons U17 ! Des jeunes au mental d’acier. Ils ont mangé du bouillon d’Éléphants ce samedi 18 juin. Menés 2 à 0 par les Éléphanteaux de Côte d’Ivoire, les moins de 17 ans Burkinabè ont renversé les Ivoiriens (2-4) ce samedi 18 juin 2022. Après deux victoires, les Étalons avaient besoin d’un nul pour prendre la tête du groupe B et éviter les U17 du Nigéria.

Tout va se jouer en trois minutes. Sur l’une de leurs multiples actions offensives, le capitaine Sié Farouko Ouattara, d’une frappe envoie le ballon dans la lucarne (67e). Réduction du score (1-2). Après ce but, les Etalons continuent de presser et sont sur toutes les balles. Ousmane Camara prend de vitesse la défense ivoirienne et d’une frappe envoie le ballon dans les filets (78e) gardés Ulrich Okpo. (2-2).

Le moral de fer

Les Etalons sont en tête du groupe B. Mais les poulains de Brahima Traoré veulent bien faire. Gagner. Il signe son doublé (81e) en reprenant un ballon, étant libre de tout marquage, il porte le score à 2 à 3. Alors que le match tirait vers sa fin, Farouz Ouédraogo inscrit le quatrième but burkinabè (2-4) dans les arrêts de jeu. Un renversement de situation.

Car, sur l’autre terrain, les Écureuils U17 du Bénin qui avaient battu les Eléphanteaux de Côte d’Ivoire sont menés (1-2) mais sont en tête. Malgré quatre minutes de temps additionnel, les Ivoiriens ne pourront pas revenir. Les Etalons se qualifient en plus de prendre la tête du groupe. Ousmane Camara est élu homme du match.

Les Eléphants U17 ont d’abord mené

Pourtant, les Ivoiriens avaient d’abord ouvert le score par l’entremise de Daouda Soro (5e) sur penalty (1-0). Au retour des vestiaires, Abdoulaye Doumbia trompe Isidore Traoré sur une frappe à ras le sol. Le gardien burkinabè est trompé (2-0) par un rebond du fait du mauvais état de la pelouse (55e). La Côte d’Ivoire est ainsi éliminée. C’est le Bénin qui accompagne le Burkina Faso en demi-finales.

Les Etalons U17 affrontent l’équipe U17 du Ghana en demi-finales. Les deux finalistes seront qualifiés pour la CAN U17 prévue l’année prochaine en Algérie.

