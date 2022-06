Le Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) « a une utilité sociale » (Domba Jean Marc Palm)

0 Partages Partager Twitter

La première session ordinaire de l’année 2022 du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) se tient du 20 juin au 4 juillet 2022 à Ouagadougou. La session s’est ouverte ce lundi 20 juin et porte sur le thème « Emploi et travail pour la paix et la résilience dans un contexte de restauration de l’Etat au Burkina Faso : la contribution du HCDS ».

La suite après cette publicité

Dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire, l’économie nationale et le monde du travail sont touchés. Cette situation interroge alors le Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) qui se penchera, au cours de cette session ordinaire, sur les impacts de crises sur l’économie nationale et le monde du travail en vue de proposer des réponses résilientes pour l’avènement d’un travail décent et d’une paix durable, selon Domba Jean Marc Palm, le président du HCDS.

A l’entendre, Il s’agira donc d’outiller les conseillers du HCDS sur les questions de l’emploi et du travail dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire en vue de faire des recommandations et propositions à l’endroit des parties prenantes.

« Les gens ne savent pas ce qu’est le HCDS et ses missions »

La création du HCDS est une volonté de mise en œuvre d’un mécanisme de partenariat entre les acteurs du monde du travail. Jean Marc Palm invite ses collaborateurs à œuvrer à ce que les raisons qui ont prévalu à la création de ce cadre national de dialogue répondent aux aspirations du monde du travail.

Par rapport aux voix qui s’élèvent pour réclamer la suppression de l’institution, le premier responsable du HCDS pense que l’institution a une utilité sociale. « Les gens ne savent pas ce qu’est le HCDS et ses missions. Ils ne comprennent pas.

C’est une institution qui a été créée et il y a des mécanismes de travail entre les différents partenaires sociaux afin qu’on ait un climat apaisé et partant donc un Etat stable. Maintenant les gens font leur proposition, c’est à l’autorité de voir quelle est la situation et quelle analyse faire pour prendre une décision », a-t-il laissé entendre.

Au cours de la session, plusieurs thématiques seront abordées par des spécialistes des domaines concernés. De ces travaux, des avis et des recommandations seront transmis à qui de droit.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite