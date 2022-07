«Les inégalités sociales, un terreau fertile au recrutement des jeunes dans les groupes terroristes» (Abdoul Fatao Maïga)

0 Partages Partager Twitter

À Ouagadougou, ce jeudi 7 juillet 2022, les membres de l’association citoyens engagés pour le développement inclusif – Burkina Faso (CEDI-BF) ont déploré le fait que les dépôts des dossiers de candidature des commissaires à la commission nationale des droits humains se fassent uniquement à Ouagadougou. Les candidats des régions et des provinces sont ainsi obligés à cet effet de venir dans la capitale pour le dépôt de leurs dossiers.

Les membres de l’association citoyens engagés pour le développement inclusif du Burkina Faso (CEDI-BF) ont manifesté leur mécontentement contre le ministère en charge de la jeunesse ce jeudi 7 juillet 2022. Ils ont dénoncé que les candidats commissaires à la commission nationale des droits humains des régions doivent faire le déplacement de Ouagadougou pour le dépôt de leurs dossiers.

Ils jugent inconcevable que cela se déroule de la sorte alors qu’ils ont la possibilité de déposer leurs dossiers depuis leurs bases au niveau des directions régionales et provinciales de leur ministère de tutelle. Cette façon de faire, disent-ils, ne donne pas la chance à tous les jeunes burkinabè d’être candidats.

«Nous déplorons le fait que les dépôts se fassent uniquement à Ouagadougou alors qu’on devrait donner la possibilité à tous les jeunes du Burkina Faso de pouvoir postuler.

Le fait de ne pas donner la possibilité à tous les jeunes de compétir à chance égale est en soi-même une atteinte aux droits des citoyens. Comment une commission chargée de promouvoir et de défendre les droits des citoyens va elle-même se constituer sur la base d’une atteinte à ces mêmes droits », a questionné Abdoul Fatao Maiga, coordonnateur national adjoint.

À cet effet, Abdoul Fatao Maïga et ses camarades ont invité les premiers responsables du ministère en charge de la jeunesse à corriger « le plus tôt possible cette injustice et nous interpellons par la même occasion le conseil national de la jeunesse à se saisir du dossier, s’il n’est pas complice ».

Les membres de l’association s’inquiètent du silence du conseil national de la jeunesse. Selon le coordonnateur national adjoint de l’association, le conseil national de la jeunesse ne devrait pas se taire sur une telle situation, vu le rôle d’intermédiaire qu’il est censé jouer.

« Les inégalités sociales et le manque véritable d’inclusion ont été un terreau fertile au recrutement des jeunes dans les groupes armés terroristes. Lorsqu’on a l’impression que tout le Burkina Faso se limite à Ouagadougou et ses environnants, insensibles aux cris de détresse et à l’appel au secours des autres parties du territoire, il est clair qu’on se demande si on est vraiment citoyen de ce pays et la suite, nous la connaissons tous…

Nous appelons nos autorités à faire en sorte de corriger toutes sortes d’inégalités des chances dans le processus de participation au développement de ce pays. Nous aurons alors déjà gagné une bataille dans le combat contre le terrorisme », a soutenu Abdoul Fatao Maiga.

La situation nationale particulièrement le volet sécuritaire a été aussi abordée par les membres de l’association citoyens engagés pour le développement inclusif du Burkina Faso.

Le coordonnateur national adjoint de cette structure associative a souligné que « la situation nationale est caractérisée par une dégradation continue de l’état du territoire qui inquiète et interroge non seulement sur notre détermination à en finir avec le fléau de l’hydre terroriste mais aussi et surtout sur les moyens mis sur le terrain ».

De mémoire, cette association a été créée en 2021 et s’est fixée pour objectif principal de contribuer au développement durable du Burkina Faso.

Willy SAGBE et Welly TAMBOURA (Stagiaire)

Burkina24

