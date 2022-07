« Obligeons la France à venir négocier les nouvelles conditions de coopération » (Yéli Kam)

0 Partages Partager Twitter

Monique Yéli Kam a appelé les Burkinabè ce vendredi 8 juillet 2022 à se lever et à bouter hors de leur pays, la politique africaine de la France. Selon elle, tant que la France sera partenaire de défense du Burkina Faso, le pays ne connaitra pas de paix, de sécurité et de stabilité.

« Fils et filles du Burkina Faso ! Nos concitoyens et nos concitoyennes sont arrachés à notre affection au quotidien sous les balles assassines des terroristes parce que les accords militaires que la France avait signés avec notre pays empêchent nos dirigeants d’acquérir des équipements militaires sophistiqués ou de s’attacher à un prestataire plus efficace que la France », a déclaré la présidente du MRB.

A l’écouter, le Burkina Faso est sous l’emprise de la France. « En dépit de la soumission de notre peuple, nos frères et sœurs meurent. Une partie de notre pays est hors de contrôle de notre armée pendant que la France continue sans vergogne de maintenir sa position et ses accords de partenariat de défense et de coopération militaire. Nos enfants déscolarisés, que deviendront-ils ? », s’est-elle questionné en poursuivant.

« Le président de la transition Mr Paul-Henri Sandaogo Damiba doit nous dire la vérité. Il doit reconnaître la responsabilité de la France dans l’expansion du terrorisme au Burkina Faso. Fils et et filles du Burkina Faso, tant que la France sera le partenaire de défense de notre pays, les attaques terroristes ne reculeront pas.

Nous n’aurons pas la sécurité, la paix et la stabilité. Filles et fils de la mère patrie, ensemble, levons-nous pour bouter la France hors du Burkina Faso.

La France doit partir, si la France ne veut pas rompre tous ces accords avec le Burkina Faso, si notre président de la transition tarde à dénoncer les accords de partenariat avec la France, mettons-nous debout et obligeons la France à venir négocier les nouvelles conditions de coopération qui garantissent un équilibre d’intérêt d’accord dans le respect mutuel », a-t-il lancé. Enfin, elle a invité les Burkinabè à rallier les rangs de son parti pour exiger le départ de la France.

Willy SAGBE

Burkina24

