Perkoa : Les six Burkinabè seront inhumés à Réo le 29 juillet prochain

Perkoa : Les six Burkinabè seront inhumés à Réo le 29 juillet prochain

Les six Burkinabè, victimes de l’inondation de la mine de Perkoa, seront inhumés le 29 juillet 2022 au cimetière catholique de Réo dans la région du Centre-Ouest. C’est la principale information que le ministre en charge du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié et son collègue, Jean Alphonse Somé des Mines, ont donnée aux forces vives de ladite région ce samedi 16 juillet 2022 au Haut-commissariat de Réo.

La suite après cette publicité

Les commis du gouvernement ont également échangé avec les communautés régionales et provinciales sur les dispositions à prendre pour la levée de corps à Ouagadougou en vue de leur transfert à Réo pour une cérémonie officielle d’hommage.

Le ministre Bassolma Bazié, tout en saluant la qualité des échanges, a invité l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de la crise, à toujours œuvrer pour que les victimes puissent bénéficier d’un hommage digne.

« Je profite de l’occasion pour saluer la mobilisation et les marques de solidarité de toutes les communautés à l’égard des familles des victimes », a dit Bassolma Bazié

« Les familles vont se mobiliser, les communautés et l’ensemble de la population du Burkina Faso également, pour que le 29 juillet, tout puisse se passer comme nous le souhaitons afin que nos frères reposent en paix », a indiqué Antoine Bama, représentant des familles des victimes.

Cette rencontre a connu la participation des autorités administratives, des religieux, des coutumiers, des parents des victimes, des forces de défense et de sécurité, des responsables de la mine et une délégation gouvernementale.

Source : DCRP/MFPTPS

Écouter l’article

publicite