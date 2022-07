Attaque terroriste au Togo : Les « condoléances émues et les plus attristées » du CDP

Ceci est un communiqué du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) sur l’attaque terroriste au Togo.

C’est avec une grande consternation et le cœur meurtri que nous apprenons que le pays frère du Togo a été la cible d’une attaque terroriste meurtrière, faisant au moins une vingtaine de morts. L’attaque a été perpétrée par des hommes armés, semble t-il, venues du Burkina Faso.

Nous présentons nos condoléances émues et les plus attristées au Président Faure Gnassingbé EYADEMA, à l’ensemble du peuple togolais et aux parents des victimes. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés de cette attaque barbare.

C’est le lieu pour nous de réitérer notre appel aux pays frères côtiers d’accompagner le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans leur lutte contre le terrorisme. C’est également une invite à la CEDEAO et à la communauté internationale de donner un appui conséquent aux pays en lutte contre les barbares d’une autre époque, avec une synergie d’actions, nous viendrons à bout du terrorisme.

Nos condoléances renouvelées au Président Faure et au peuple togolais.

Démocratie-Progrès-Justice

Ouagadougou le 16 juillet 2022

Pour la direction politique nationale

Le Président du parti

Président du bureau politique national

Le Camarade Eddie KOMBOIGO

