Région du Centre-Est : Clap d’ouverture de la Conférence publique sur la Réconciliation Nationale et la Cohésion Sociale

« Pour le Retour de la Paix au Faso, je m’engage ! » C’est sous ce slogan que Madame Valérie KABORE, Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Présidente de la cérémonie, a procédé aux côtés de son homologue Monsieur Yéro BOLY, Ministre d’État auprès de la Présidence du Faso, chargé de la Cohésion Sociale et de la Réconciliation Nationale, patron de la cérémonie, à l’ouverture de la conférence publique sur la réconciliation nationale et la Cohésion sociale, ce samedi 23 juillet 2022, à Tenkodogo, dans la région du Centre-Est.

Placée sous le thème «Réconciliation nationale et Cohésion sociale dans un contexte d’insécurité au Burkina Faso : quelles contributions des Forces vives de la région du Centre-Est», cette conférence va dérouler trois thématiques.

La communication introductive a porté sur les valeurs pour une véritable refondation au Burkina Faso.

La première communication a porté sur l’État des lieux et perspectives dans le processus de réconciliation nationale au Burkina Faso.

Quant à la seconde, elle a fait cas du rôle et les responsabilités des Forces vives de la région dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale.

