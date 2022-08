Le Mali annonce la neutralisation de rescapés terroristes après une attaque à Sokolo

L’Etat-major Général des Armées porte à la connaissance du public que la précision et l’exploitation des renseignements ont permis de consolider les acquis de la riposte des FAMa contre les groupes armés terroristes à l’issue de l’attaque de Sokolo du 26 juillet 2022.

En effet, des refuges logistiques et des rescapés de cette attaque terroriste ont été localisés et détruits le lundi 1er août 2022 dans les forêts de Diabali Koura, Koromambougou et Filadionbougou.

Le bilan de ces opérations fait état de la récupération d’un (01) véhicule FAMa enlevé en 2019, des armes, des munitions, des matériels de fabrication d’Engins Explosifs Improvisés (EEI), des téléphones portables ainsi que beaucoup de matériels personnels des terroristes ayant fui l’assaut des FAMa.

Les précieux renseignements recueillis sur les lieux sont en cours d’exploitation. La traque continue dans la zone contre les terroristes.

Source : Forces armées maliennes

