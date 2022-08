Centre-Nord : Au moins 34 terroristes neutralisés (Armée burkinabè)

Une unité du détachement militaire de Bourzanga qui coordonnait une action offensive avec un groupe de VDP, a vaillamment riposté à une embuscade tendue par un groupe armé terroriste à hauteur de la localité de Boulounga (Province du Bam, région du centre-nord) le jeudi 04 août 2022.

Surpris par la puissance de feu des éléments, les terroristes ont battu en retraite après qu’au moins trente-quatre (34) d’entre eux ont été neutralisés.

De armement, des moyens roulants et du matériel servant à la conception d’engins explosifs improvisés ont été récupérés au cours des opérations de ratissage.

Côté ami, on déplore malheureusement la mort de quatre (04) militaires et neuf (09) VDP. Dix (10) blessés ont également été enregistrés. Ils ont été évacués et pris en charge.

Le Chef d’État-Major Général des Armées salue la mémoire des soldats et des VDP qui ont donné leur vie pour la Patrie et souhaite une prompte guérison aux blessés.

Il félicite l’unité et les VDP pour leur engagement et leur détermination et les encourage à poursuivre les actions offensives engagées contre les groupes terroristes.

