Réduction de Gaz à effet de serre : L’ESA veut produire de l’énergie solaire spéciale pour y arriver

Josef Aschbacher, directeur général de l’agence spatiale européenne (ESA), a déclaré ce lundi 22 août 2022, qu’il souhaitait que l’Europe réalise un investissement majeur pour produire de l’énergie solaire depuis l’espace. Elle présentera son programme Solaris au Conseil de l’ESA en novembre.

La suite après cette publicité

Cette initiative permettrait à l’Europe d’accroître son indépendance énergétique et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, selon le patron de l’ESA. Il précise qu’il « appartient à l’Europe, à l’ESA et à ses États membres de repousser les limites de la technologie pour résoudre l’un des problèmes les plus pressants pour les habitants de la Terre de cette génération ».

Avant de faire de telles déclarations, l’ESA a commandé il y a quelques années des études à des cabinets de consultants basés au Royaume-Uni et en Allemagne pour évaluer les coûts et les avantages du développement de la production d’énergie solaire dans l’espace. L’agence spatiale européenne a justement publié ces études cette semaine afin de fournir des informations. Selon les plans de l’agence spatiale européenne, le développement du système d’énergie solaire pourrait commencer en 2025.

Comment cela va se passer ?

D’un point de vue technique, le concept de la production d’énergie solaire depuis l’espace est assez simple. Des satellites placés en orbite au-dessus de l’atmosphère terrestre pourraient recueillir l’énergie solaire et la convertir en courant. Cette énergie sera ensuite renvoyée vers la Terre par des micro-ondes, où elle sera captée par des cellules photovoltaïques ou des antennes et convertie en électricité pour un usage individuel ou industriel.

Pour faciliter la production d’énergie solaire dans l’espace, il faudrait une constellation de dizaines d’énormes satellites collecteurs de lumière solaire situés à 36 000 km de la Terre. Chacun de ces satellites aurait une masse dix fois supérieure, voire plus, à celle de la Station spatiale internationale, qui pèse 450 tonnes et dont l’assemblage en orbite terrestre basse a nécessité plus d’une décennie.

Les avantages de la production d’énergie solaire depuis l’espace sont nombreux. Tout d’abord, dans l’espace, il n’y a pas de nuit ou de nuages pour interférer avec le soleil. L’ESA précise également que « l’incidence solaire » est également beaucoup plus élevée qu’aux latitudes nord du continent européen.

Il faut dire que la chine a également un projet similaire dénommé « construire la première station solaire dans l’espace pour 2025 ».

Source : Siècle Digital

Écouter l’article

publicite