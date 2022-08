Incendie du véhicule de Serge Bayala : Le Balai Citoyen appelle ses militants et sympathisants à se tenir prêts à répondre à tout mot d’ordre de mobilisation

Ceci est un écrit du Mouvement Le Balai Citoyen sur l’incendie du véhicule de Serge Bayala.

Dans la nuit du 22 au 23 août 2022, le véhicule de notre camarade Serge BAYALA alias BAYALA Lianhoué Imhotep a subi le courroux d’individus sans foi ni loi. En effet, à l’aide d’armes blanches, d’essence et d’autres objets inflammables, ces criminels ont littéralement incendié sa voiture devant son domicile, sans autre forme de procès.

Le mouvement le Balai Citoyen dénonce avec force cet acte de dechainement de violence inouïe qui rappelle les tristes souvenirs des incendies criminels des véhicules du camarade Karim SAMA alias Sams’k le Jah et celui du journaliste Yacouba Ladji BAMA.

Le mouvement estime que cet attentat est sans doute lié aux opinions du camarade BAYALA et des organisations auxquelles il appartient. Il s’agit tout simplement d’un acte de violence politique, de menaces ciblées pouvant aboutir à des assassinats ciblés comme celui du journaliste Norbert ZONGO et de ses trois (3) compagnons, le 13 décembre 1998 à Sapouy.

Le Balai Citoyen prend très au sérieux ces menaces et intimidations, dont il fait l’objet de même que ces partenaires depuis l’avènement du putsch du MPSR le 24 janvier 2022. Le mouvement prend l’opinion nationale et internationale à témoin vis-à-vis de cet incendie criminel du véhicule du camarade BAYALA.

Aussi, que ces vandales et autres criminels à la solde de sombres individus et regroupements comprennent que rien, absolument rien ne peut nous intimider ou nous dévier de notre vision qui est de travailler à faire du Burkina Faso, une société juste et prospère dans un État de droit démocratique.

En outre, nous attendons de la justice et de toutes les structures qui seront impliquées dans les enquêtes de la diligence et du professionnalisme pour indentifier tous les commanditaires et exécutants de cet acte barbare.

Nous appelons par ailleurs nos militants et sympathisants à la vigilance et à se tenir prêts à repondre à tout mot d’ordre de mobilisation.

Enfin, nous tiendrons pour responsable le MPSR et ses alliés de toute dégradation de la situation.

Notre nombre est notre force !

Ensemble, on n’est jamais seul !

Pour le Balai Citoyen, la Coordination Nationale.

