Réconciliation nationale : Le coup de pouce du Roi de Tenkodogo à Me Hermann Yaméogo

Après le périple du Bam où elle est allée prêcher réconciliation et paix, l’Union Nationale pour la Démocratie et le Développement (UNDD) conduite par son Vice-président Amadou Dabo, s’est rendue à Tenkodogo le dimanche 28 août 2022. Cette fois, sur invitation de sa Majesté Naaba Guiguem-polé, Dima de Zoungran-Tenga, Roi de Tenkodogo qui a lancé à l’occasion « l’appel de Tenkodogo ».

Le voyage de Tenkodogo ne sera pas de sitôt oublié à l’UNDD. Engagé depuis quelques semaines dans une campagne dite de « réinitialisation patriotique » à travers des rencontres avec les notabilités coutumières, l’action du parti de Me Hermann Yaméogo a eu un écho favorable à Tenkodogo.

En effet, sur plaidoyer de Me Hermann Yaméogo lui-même, le Roi de Tenkodogo a lancé un appel dit « Appel de Tenkodogo », un message décliné en 10 points où le Dima appelle les Burkinabè à taire leurs divergences pour sauver la patrie acculée par les terroristes et qui menace de connaitre une suppression comme c’est déjà arrivé en 1932.

« En fait, le roi à travers un des fils du pays (Me Hermann Yaméogo, ndlr) qui l’a approché pour qu’ensemble on analyse la situation du pays, a voulu effectivement interpeller tout le monde, inviter tout le monde, appeler tout fils digne d’un burkinabè à prendre la chose au sérieux pour qu’ensemble, on ramène la paix dans notre pays », explique le représentant du roi de Tenkodogo, le Dim Tenga Naaba, lequel a donné lecture de « l’appel de Tenkodogo ».

Selon le Dim Tenga Naaba, l’appel de Tenkodogo n’a rien à voir avec la politique mais une action de « citoyenneté » qui interpelle tous les Burkinabè à serrer les coudes derrière la transition pour libérer le pays.

A propos du retour des exilés politiques et la libération des militaires incarcérés, le représentant du Roi de Tenkodogo s’est exprimé en parabole : « si en fait toi et ton fils même si vous avez des différends, et qu’il y a un problème qui survient ; tu sais qu’effectivement, c’est parce que ce fils-là n’est pas là ; Et que s’il était là, peut-être que cela n’allait pas t’arriver ; tu peux le pardonner et s’il entend, il sait que son papa est en danger, il va revenir ».

« Il faut qu’on ait cet esprit-là pour en tout cas laisser tomber et ramener ces gens-là, on va reconstituer le pays, maintenant on va voir et puis on va se pardonner parce que ça a toujours été comme ça », a poursuivi le représentant du Dima de Zougran-tenga qui du reste dans l’appel de Tenkodogo recommande « d’acter le retour des burkinabé qui se sont exilés pour des raisons de sécurité, la libération des détenus politiques militaires et civiles afin qu’ils contribuent à la lutte de libération de la patrie ».

Visiblement requinqué par ce soutien de poids, le chef de la délégation de l’UNDD, Amadou Dabo a exprimé sa gratitude au Roi de Tenkodogo.

« Me Herman Yaméogo, nous a envoyé de transmettre un message à la population du royaume de Tenkodogo (…) C’est ce qui nous a amené à venir voir le Dima pour lui solliciter son aide pour que les gens viennent écouter ce message. Et c’est ce message que lui-même a repris dans son appel en 10 points à savoir : la réconciliation, l’union et le retour de l’ensemble des burkinabè qui ont quitté ce pays-là pour des faits politiques. Ainsi que la libération aussi de nos prisonniers, surtout militaires parce que nous sommes dans un Etat ou nous sommes en guerre donc, il est inadmissible, inconcevable qu’on ait des gens formés, qui sont assis qui ne font rien alors qu’on a besoin d’eux sur le terrain », s’est exprimé le vice-président de l’UNDD.

C’est dans l’espoir que l’appel de Tenkodogo puisse résonner au-delà du royaume de Zoungran-tenga pour toucher tous les recoins du Burkina que la délégation de l’UNDD a quitté Tenkodogo avec l’intention poursuivre l’action déjà engagée.

L’appel de Tenkodogo in extenso:👇Appel de Tenkodogo



