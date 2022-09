Le village de Tengandogo, du département de Komsilga a vibré au rythme de la finale de la troisième édition du tournoi Maracaña « des amis de Tengandogo », ce dimanche 4 septembre 2022. Sur les 16 équipes qui ont débuté la compétition, c’est l’équipe de l’Espérance II qui a remporté le trophée de cette année.

Depuis environ un mois se tenait à Tengandogo la troisième édition du tournoi Maracaña « des amis de Tengandogo » sous le thème : « tous engagés pour la préservation des espaces de sports et de loisirs ». Ce dimanche 4 septembre 2022, ce cadre dit de manifestation et de promotion sportive a refermé ses portes.

A la finale de cette édition le public a eu droit à un match « fou » et très fermé courant les 2 fois 25 minutes opposant l’équipe de l’Espérance II à celle de Baskoudré, tenante du titre. Les deux équipes se sont accrochées jusqu’aux dernières minutes. Il a fallu attendre une action collective concrétisée par Jonas Nikiéma dans les dernières minutes pour libérer l’Espérance II, leur donnant le droit de soulever le trophée au détriment du tenant en titre.

Cette compétition est une initiative de certains jeunes de Tengandogo et environnants. Parlant du choix du thème, le représentant de ces jeunes Augustin Yaogo a indiqué qu’il est parti du constat que les jeunes aujourd’hui ne prennent plus soins des lieux de loisir mais plutôt les utilisent pour des actions nocives à leur santé dont la consommation des drogues et autres.

Donc a-t-il ajouté, « Nous sommes à notre 3ème édition et on peut dire que l’initiative a gagné en célébrité. C’est un cadre qui nous permet d’occuper sainement la jeunesse. Nous voulions créer ce cadre pour éviter à nos enfants d’aller faire des choses pas saines ailleurs. Et c’est une activité qui, vraiment, a de l’importante pour notre localité ».

Un choix salué et approuvé par le parrain de l’édition Élie Zongo qui a tenu à souligner qu’il est d’ailleurs l’une des raisons de son accompagnement à l’évènement.

Il faut dire que l’équipe gagnante est rentrée avec une enveloppe de 50 000F CFA, plusieurs autres gadgets et le trophée. La deuxième quant à elle a empoché la somme de 30 000F CFA en plus d’autres gadgets. La troisième équipe elle a eu droit à 15 000F CFA plus un ballon. Chaque équipe participante a également reçu un ballon.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

