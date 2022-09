 Abdoul Aziz Nassa : Le visage de la livraison Sap Sap à Ouaga

La livraison, un métier encore nouveau sous nos tropiques mais qui s’installe petit à petit dans nos villes. Son avènement a été favorisé par l’explosion du e-commerce. Et des jeunes burkinabè en ont fait un métier à temps plein. A Ouagadougou, Abdoul Aziz Nassa est l’une des figures de proue de ce métier. Notre web radio (www.radiob24.com) dans le cadre de son magazine Focus est allée à la rencontre de ce trentenaire qui fait son petit bonhomme de chemin dans la livraison.

Son quotidien ressemble bien à celui d’un conducteur de taxi. Du lever au coucher du soleil et même souvent à la nuit tombée, il arpente les artères de la capitale à bord de son vélomoteur pour livrer des marchandises à ses clients. Sa vie rime avec livraison, un métier aussi récent que le commerce en ligne au Burkina.

En effet avec l’avènement du e-commerce, beaucoup de jeunes commerçants se sont affranchis de la contrainte d’installer une boutique physique dans les marchés de la place du reste déjà saturés. Le plus souvent, leurs effets de commerce sont stockés à domicile et la promotion se fait via les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok, les stories sur WhatsApp ou sur Messenger).

Les échanges se font également via les mobile money. Ici tout se fait en ligne. La seule contrainte reste l’acheminement des marchandises chez les clients et c’est là qu’intervient le livreur.

Abdoul Aziz Nassa, la figure de la livraison sap sap à Ouaga

Après avoir décroché son baccalauréat littéraire, Abdoul Aziz Nassa dans l’attente de savoir dans quelle filière il va poursuivre ses études universitaires, se résout à être marchand du mobile money. A ce moment-là, il était encore loin de se douter que c’est ici qu’il croiserait le chemin de sa passion.

« Après le BAC, explique-t-il, j’étais un marchand de Orange money et chaque soir je partais faire le transfert des recettes d’une boutique en ligne à la patronne. Et c’est là que la patronne m’a proposé un soir d’associer ses livraisons à mon métier. C’est ainsi que j’ai commencé à faire ses livraisons et elle me payait à chaque fin de mois ».

La suite, la patronne en difficulté décide de mettre fin à leur collaboration, sauf que Abdoul Aziz Nassa a déjà pris goût à ce qui deviendra sa passion. Il décide alors de poursuivre la livraison. Il achète sa propre motocyclette pour les courses, et la livraison étant devenue florissante, il achète encore trois autres montures et emploie quatre étudiants et un de ses frères.

Aujourd’hui, Abdoul Aziz Nassa s’est fait une notoriété dans la livraison à Ouagadougou et son équipe est régulièrement sollicitée. Ceci a été rendu possible grâce aux qualités intrinsèques de l’intéressé qui a su tisser de solides relations faites de confiance mutuelle avec ses clients.

Ses quelques rares clientes que nous avons pu interroger sont unanimes sur le professionnalisme de l’homme. Respectueux, réactif, ponctuel, honnête… voilà les qualificatifs employés par ses clientes quand elles parlent de Abdoul Aziz Nassa.

Témoignages de quelques clientes de Abdoul Aziz Nassa

