Burkina : La CARFO offre des bourses scolaires à 864 orphelins

Les orphelins des agents publics de l’Etat décédés, notamment les enfants des FDS tombées, ont reçu, pour la rentrée scolaire 2022-2023, des bourses scolaires CARFO (Caisse autonome de retraite des fonctionnaires). C’était à l’occasion d’une cérémonie officielle tenue ce jeudi 29 septembre 2022 à Ouagadougou, sous la présidence du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié.

Nouvelle année scolaire, même tradition. La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO), en cette année scolaire 2022-2023, a encore sacrifié au rituel annuel de remise de bourses scolaires.

A en croire les dires de la Directrice générale (DG) de la CARFO, Laure Zongo/Hien, au titre de cette édition 2022, les bénéficiaires sont au nombre total de 864, filles et garçons inclus contre 800 au titre de l’année scolaire 2021-2022. Chacun, a-t-elle dit, recevra un montant de 100 000 F CFA et des vivres.

« La CARFO, en vue de jouer sa partition dans l’œuvre de solidarité avec les FDS, a décidé librement depuis l’édition 2021-2022, d’attribuer la bourse scolaire CARFO à tous les orphelins des victimes de terrorisme chaque année. Cette bourse est attribuée dès le préscolaire et elle est renouvelable jusqu’en classe de terminale », a-t-elle aussi fait savoir.

Le parrain de la cérémonie, le Colonel-major David Kabré, Chef d’État-major général des armées (CEMGA), a salué puis loué l’initiative de la CARFO à l’endroit des Forces de défense et de sécurité (FDS). « Je salue et je loue plus particulièrement l’initiative qui est plus spécifiquement à l’endroit des FDS tombées sur le champ d’honneur », a-t-il déclaré.

Il dit n’avoir aucun doute de ce que la prise en compte des orphelins des FDS dans la liste des bénéficiaires de la bourse scolaire CARFO contribuera, en plus des efforts consentis par l’État, d’assurer une scolarisation soutenue desdits enfants. Il a en somme exhorté ses filleuls à travailler avec abnégation à l’école pour mériter le renouvellement de leurs bourses et devenir des Hommes dont le Burkina a besoin pour se construire.

« C’est toujours avec joie et émotion que nous boursiers, accueillons cette aide précieuse qui permet à nos tuteurs d’assurer notre scolarité… Cette solidarité constante nous galvanise et nous encourage dans nos études, nous donne espoir en l’avenir, nous prépare à affronter les défis et à accompagner également nos petits frères demain », a indiqué Urielle Zanté, au nom des bénéficiaires de la bourse scolaire CARFO édition 2022.

Entre 2008 et 2022, 5 318 bourses scolaires accordées

Bassolma Bazié, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, n’a également pas passé sous silence le geste de la CARFO à l’endroit des orphelins des FDS. Il a donc félicité la caisse autonome pour la tenue régulière de l’événement ainsi que les innovations apportées.

« En s’inscrivant dans cette dynamique, la CARFO fait montre d’un sens élevé d’entreprise socialement responsable », a-t-il fini par dire ce, réitérant son engagement et celui du gouvernement à « soutenir l’opération de remise de bourses aux filles et fils des agents publics de l’Etat décédés ».

L’octroi des bourses scolaires a débuté en 2008. Depuis lors, l’opération bourses scolaires a généré plus de 420 diplômes allant du CEP au BAC en passant par le BEPC, le CAP, le BEP, etc. Entre 2008 et 2022, 5 318 bourses scolaires ont été accordées aux orphelins pour un montant global de 529 900 000 F CFA.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

