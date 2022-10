Allégation sur les réseaux sociaux : Le PDG de Cim Metal Group Inoussa Kanazoé dément

« …Cim Metal Group tient à rassurer les Burkinabè et les personnes de bonne foi que le PDG n’est mêlé de près ni de loin à la situation difficile que traverse notre pays. Le PDG Inoussa Kanazoé ne cherche à rétablir un quelconque ordre par quelque moyen que ce soit.

Par conséquent, le PDG Cim Metal Group, en tant que Patriote et Panafricain souhaite vivement un retour au calme et la paix au Burkina Faso. Il réaffirme son engagement et son attachement à la Paix au Burkina Faso et partout en Afrique ». ⤵

