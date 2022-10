Maouloud : Le 10 octobre 2022 déclaré chômé et payé sur toute l’étendue du territoire

Maouloud : Le 10 octobre 2022 déclaré chômé et payé sur toute l’étendue du territoire

0 Partages Partager Twitter

Le Secrétaire général, chargé de l’expédition des affaires courantes du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, a l’honneur d’informer les travailleurs et employeurs des secteurs public et privé que consécutivement à l’annonce de la Fédération des Associations

La suite après cette publicité

Islamiques du Burkina (FAIB) fixant au dimanche 09 octobre 2022 le jour de fête de Maouloud et conformément à l’article 2 de la loi n° 079-2015/CNT du 23 novembre 2015 portant institution de fêtes légales et évènements à caractère historique au Burkina Faso, la journée du lundi 10 octobre 2022 est déclarée chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national. Il saisit cette occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les musulmans du Burkina Faso.

(Source : Ministère en charge de la fonction publique)

5 octobre 2022

Écouter l’article

publicite