Wendkuni Bank International(WBI) rassure l’opinion publique qu’elle n’est aucunement impliquée dans des actes de financement de terrorisme

Chers clients /Partenaires

Des individus mal intentionnés associent le nom et l’image de Wendkuni Bank International(WBI) à de fausses informations sur les réseaux sociaux sur le financement du terrorisme. D’aucuns vont jusqu’à affirmer que notre institution est sous le coup de suspension d’activités par la Banque Centrale des états de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) .

Par le présent, Wendkuni bank International (WBI) apporte un démenti formel à ces informations et rassure l’opinion publique qu’elle n’est aucunement impliquée dans des actes de financement de terrorisme et ne fait l’objet d’aucune suspension d’activités.

De ce fait, nous vous rassurons de la poursuite de nos activités dans nos différentes agences aux horaires habituels.

En rappel, les Banques et institutions financières de l’espace UMOA sont assujetties au contrôle et à la surveillance régulière et périodique de la Commission Bancaire de l’UMOA.

Cette surveillance peut aboutir à des recommandations ou des sanctions de divers ordres en cas d’insuffisances relevées dans les dispositifs.

Merci de votre compréhension.

Wendkuni Bank International

Grandir avec vous !

