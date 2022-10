Burkina Faso: Une conférence publique afin de trouver des issues pour relancer l’économie informelle

0 Partages Partager Twitter

La direction générale de l’insertion professionnelle et de l’emploi et le conseil de l’économie informelle du Burkina Faso ont organisé ce vendredi 7 octobre 2022 une conférence publique sur l’impact de la crise économique suscitée par le conflit russo-ukrainien et la crise sécuritaire au Burkina sur l’économie informelle.

À la crise sécuritaire, s’ajoute la crise économique engendrée par le conflit russo-ukrainien. Et les acteurs de l’économie informelle au Burkina subissent des effets nocifs qui en découlent. D’où la tenue d’une conférence publique des acteurs dudit secteur sur cette problématique.

« L’économie informelle est une source de création d’emplois et de richesses dans la plupart des pays en développement comme c’est le cas au Burkina Faso où elle occupe plus de 70% des actifs en milieu urbain et 25 % en milieu rural », a confié Boureima Tondé, premier vice-président du conseil national de l’économie informelle du Burkina Faso.

A l’entendre, le conflit russo-ukrainien et ses conséquences économiques se font sentir également au Burkina Faso. « En effet, la confrontation entre la Russie et l’Ukraine a eu pour seul corolaire la perturbation des chaines d’approvisionnement des pays d’Europe orientale et occasionné un choc d’offre négatif dans le monde », a-t-il mentionné.

Il a poursuivi que l’économie mondiale et les entreprises informelles souffrent depuis l’avènement de cette crise. « Elle a engendré la hausse des prix des hydrocarbures, des transports et par ricochet une augmentation accrue du niveau général des prix des produits de première nécessité.

Au Burkina Faso, cette situation est encore plus complexe. En effet, depuis 2016, notre pays vit dans une situation difficile sur le plan sécuritaire, sanitaire et humanitaire avec des milliers de personnes déplacées internes », a-t-il ajouté.

Cette conférence, selon Boureima Tondé vise à trouver des voies et moyens pour relancer l’économie informelle du Burkina. « Cette conférence publique est avant tout, un cadre privilégié d’échanges et de réflexions pour l’ensemble des acteurs de l’économie informelle du Burkina Faso que nous sommes là afin de trouver des pistes de solutions pour une sortie de crise économique », a-t-il précisé.

Par ailleurs, les acteurs de l’économie informelle ont offert 105 kits scolaires aux élèves déplacés et aux orphelins repartis dans sept régions, en raison de 15 bénéficiaires par région.

