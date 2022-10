ONEA : Perturbation de la desserte en eau à Ouagadougou, Loumbila, Ziniaré et Pabré le samedi 08 octobre 2022.

l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement informe ses abonnés de Ouagadougou, Ziniaré, Loumbila et Pabré, qu’en raison de travaux planifiés sur les lignes électriques alimentant sa station de production d’eau potable, des perturbations seront constatées dans l’approvisionnement en eau le samedi 08 octobre 2022. La situation se retablira progressivement à partir de la nuit du samedi à dimanche. L’ONEA s’excuse auprès de ses abonnés pour les désagréments et les remercie de leur aimable compréhension.

ONEA à votre service !

Le Département Communication, 220, Avenue de l’ONEA Centre d’appels ONEA VENEGRE 80001111

