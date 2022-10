Dégustation de thés : L’entreprise « Natuthé » dans les locaux de Burkina 24

0 Partages Partager Twitter

Une délégation de Natuthé Burkina s’est rendue dans les locaux de Burkina 24 ce mardi 11 octobre 2022 pour une séance de dégustation afin de faire connaitre davantage leurs articles. Leurs produits sont constitués principalement de thés à base de graines de Kinkéliba. Lors de cette exposition, le personnel de Burkina 24 a pu déguster les différents types de thés proposés.

La suite après cette publicité

L’ambiance était conviviale en cette matinée du mardi 11 octobre 2022 dans l’enceinte de Burkina 24. Cette entreprise de presse qui n’est plus à présenter a bien voulu recevoir Natuthé Burkina pour une séance de dégustation de divers types de thés produits par cette dernière.

L’entreprise Natuthé Burkina est spécialisée dans la vente des thés à base de graines de plantes naturelles. Cinq (5) gammes de produits sont disponibles à leur niveau. Ousséni Sakandé, commercial à Natuthé Burkina, les énumère. « On a le kinkéliba pur avec plusieurs autres saveurs, le bisskeliba, le kinke-GC, energiie et le relax », a-t-il cité.

En outre, il a saisi l’occasion pour évoquer les vertus de leurs produits. Selon lui, « les feuilles de kinkéliba regorgent de plusieurs vertus, mais les graines encore plus. Kinkéliba pur est un déconstipant, un dégraisseur et soigne les problèmes digestifs. Nous avons le relax qui est un antistress ; quand nous le prenons les soirs, il permet d’avoir un sommeil paisible.

Aussi on a l’énergiie pour ceux qui sont accros au café. Elle permet de booster le tonus physique et mental. Aussi l’énergiie protège les cellules contre le cancer et renforce la libido chez les hommes ». « L’anti-virus permet de nettoyer les bactéries et les résidus des nourritures à travers les consommations », a-t-il ajouté.

Les produits de Natuthé sont déjà disponibles dans quelques super marchés et pharmacies de la place. Burkina 24 a bien accueilli cette jeune entreprise dans la convivialité…

Wendaabo Catherine KOURAOGO et Yéhé Véronique TRAORE (Stagiaires)

Burkina 24

publicite