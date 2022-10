Le 14 octobre 2022, un nouveau départ avec une transition recadrée, selon Ablassé Ouédraogo

0 Partages Partager Twitter

Le capitaine Ibrahim Traoré a signé la charte de la transition et l’acte de confirmation de sa désignation en tant que président du Faso, chef de l’État et chef suprême de l’armée les vendredi 14 octobre 2022 à Ouagadougou.

Les choses sont allées plus vite que prévu pour les assises nationales sur la conduite de la transition au Burkina Faso. Annoncées pour deux jours de travaux finalement la fumée blanche a fini par jaillir dans la soirée ce vendredi 14 octobre 2022 dans la mythique salle internationale de conférences de Ouaga 2000.

Plus de 300 délégués des forces vives qui prenaient part à ces assises ont décidé de confier la destinée du pays au jeune officier de 34 ans désormais le président du Faso, chef de l’État et chef suprême des forces armées nationales, le capitaine IB.

Le président du comité d’organisation, le colonel-major Célestin Simporé s’est dit satisfait du climat et de l’ambiance dont les travaux des présentes assises se déroulés.

«Nous avons une grande satisfaction de la manière dont les travaux se sont déroulés, tout s’est passé dans la courtoisie, la discipline en dehors des troubles qui se passaient à l’extérieur, nous sommes restés sereins, nous avons demandé à la population de rester sereine et de faire confiance à la commission qui n’a d’autre intérêt que les intérêts du Burkina», a-t-il commenté.

Il s’est également félicité du fait que les choses soient allées plus vite que le délai qu’ils s’étaient fixés. «Tout ce qu’on peut dire c’est que tout s’est bien passé. On avait prévu les travaux en deux jours mais Dieu faisant bien les choses, on a réussi en un seul jour donc nous sommes très satisfaits», s’est-il réjoui.

De son côté, Tahirou Barry acteur politique et participant a, au sortir des travaux confié que les discussions se sont tenues dans un climat de respect mutuel. Il n’a pas d’ailleurs manqué de souhaiter plein succès au capitaine IB dans ses nouvelles missions.

«Nous appelons le peuple à se rassembler autour de la personne du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré afin qu’on puisse affronter les urgences et les priorités de la nation», a-t-il lancé.

Par ailleurs, Tahirou Barry a affirmé que les discussions ont été franches et sincères. «Nous avons abordé toutes les préoccupations. Et j’estime que l’heure est maintenant au travail, dans la tolérance mutuelle, dans l’union et surtout dans l’esprit de sacrifice, ce qui nous permettra de vaincre la terrible épreuve qui frappe notre pays depuis des années», a-t-il rétorqué.

Pour sa part, Dr Ablassé Ouédraogo, acteur politique et participant a fait savoir que la signature de la charte de transition par le capitaine IB ouvre de nouvelles perspectives au Burkina Faso

«Ce qui est important pour la communauté internationale, c’est que cette charte confirme le respect par le Burkina Faso de la période qui a été accordée par la CEDEAO en accord bien sûr avec le Burkina Faso pour terminer la transition à la date du 1er juillet 2024», a-t-il indiqué.

Ablassé Ouédraogo a avancé qu’en moins d’un jour les Burkinabè ont été capables de tracer le chemin qui ramènera la paix, la stabilité, la sécurité et la cohésion sociale.

«Parce que la réconciliation est prise en compte et bien sûr le développement durable. Pour me résumer, ce soir 14 octobre 2022 est un nouveau départ avec une transition recadrée, une transition recentrée sur la recherche de la sécurité, sur la restauration de l’intégrité du territoire national, sur le retour des personnes déplacées internes dans leurs localités d’origine», a-t-il affirmé.

À noter qu’à l’issue des assises, les participants se sont mis d’accord pour la mise en place d’un gouvernement de 25 ministres et une assemblée législative (ALT) de transition constituée de 71 membres comme sous le MPSR I.

Il faut également préciser que le mandat des membres de l’ALT sera gratuit sauf les sessions parlementaires qui seront rémunérées.

Willy SAGBE et Hamadou Joseph OUÉDRAOGO

Burkina24

