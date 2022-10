Ouaga : Attroupement devant le siège national du CDP ce 17 octobre

0 Partages Partager Twitter

Dans l’après-midi de ce lundi 17 octobre 2022, un attroupement est observé devant le siège national du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), à Ouagadougou.

« Rien de spécial. Il semble qu’il y a une décision de justice qui est tombée ce matin. Et nous, en tant que CDP légal et légitime, nous avons convoqué une réunion de notre secrétariat permanent à 16h. Malheureusement, il se trouve que des perturbateurs, se réclamant de l’aile historique, et qui se disent être mandatés par Achille Tapsoba et autres, parce que pour eux ils ont une décision de justice, sont venus pour fermer le siège.

Nous sommes donc en train d’attendre parce que, de leurs dires, Achille Tapsoba et un huissier de justice, sont en train de venir avec l’ordonnance du juge leur permettant de pouvoir sceller le siège. Nous attendons cette décision de justice », a réagi Aboubacar Sanou, 1er Vice-président du CDP de l’aile futuriste conduite par Eddie Komboïgo, après notre volonté de savoir davantage sur ledit attroupement.

Quant aux militants de l’aile dite futuriste, aucun n’a voulu se prononcer sur ce rassemblement.

