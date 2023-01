Promotion des arts à la Police Nationale : La fanfare outillée pour mieux faire face à ses missions

0 Partages Partager Twitter

50 stagiaires, tous de l’équipe de la fanfare de la Police Nationale, ont bénéficié d’une formation théorique et pratique, niveau 1 et 2 en musique.

Cette formation qui vient renforcer le niveau de compétence de la fanfare de la Police Nationale, rend désormais cette équipe plus aguerrie pour assurer les cérémonies militaires et paramilitaires.

Débutée le 6 octobre 2022, cette formation est une initiative de la Direction des Sports, des Arts et de la Culture (DSAC) de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) et a pour objectif de permettre aux fanfaristes de l’institution policière d’acquérir les rudiments nécessaires et de renforcer leurs capacités théoriques et pratiques pour être plus performants. La formation a pris fin le 12 janvier 2023 au cours d’une cérémonie présidée par le Directeur Général de la Police Nationale, le Controleur Général de Police Roger OUEDRAOGO, en présence de plusieurs cadres de l’institution.

Le premier responsable de l’institution a, à l’occasion, remercié le cabinet des Ressouces Humaines (RH), et le corps des formateurs pour la qualité du travail durant tout le temps de la formation. Il a par ailleurs félicité toute l’équipe de la fanfare pour ses prestations qui rendent honneur à la Police Nationale, et exhorté tous les stagiaires à demeurer toujours professionnels dans l’exécution de leur mission.

La cérémonie a pris fin par une remise symbolique des attestations de reconnaissance aux formateurs et de participation aux stagiaires.

La Police Nationale, une force publique au sevice des citoyens !

Source : Police Nationale

