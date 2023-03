Région de l’Est : Deux individus armés non identifiés neutralisés dans les environs de Fada N’Gourma

0 Partages Partager Twitter

Des individus armés non identifiés à motos ont fait irruption au sein du lycée privé scientifique Liyentiali de Fada N’Gourma, situé au secteur n°10 sur la route de Kiparga, à 1500 m du goudron de la route menant à Bogandé, le mardi 14 mars 2023.

La suite après cette publicité

C’est peu après 8h que ces individus se sont signalés dans l’établissement enjoignant à tout le monde (personnel et élèves) de quitter les lieux, confie une source. Une autre source nous confie que « ces individus armés non identifiés ont emporté avec eux trois motos et des téléphones cellulaires ». Aucun blessé ni de mort n’est à déplorer.

Grâce à la promptitude et la réaction des forces combattantes dans le ratissage, une des motos a été retrouvée abandonnée non loin de l’établissement, apprend-on. L’établissement est en périphérie de la ville et c’est la première fois qu’un établissement de la ville de Fada N’Gourma a été visité par des individus armés non identifiés, selon nos informations.

Plus tard dans la soirée, des éléments des forces combattantes d’un village, à quelques kilomètres de Fada N’Gourma, ont mis hors d’état de nuire deux individus armés non identifiés qui projetaient probablement une attaque.

Des armes et du matériel de communication ont pu être saisis. Serait-ce les mêmes individus armés non identifiés qui ont attaqués le Lycée Privé scientifique Liyentiali qui rôdaient toujours dans les environs ? Difficile de le dire…

Amadou SOW

Correspondant de Burkina24 à Fada N’Gourma

publicite