Communiqué nécrologique : Remerciements et faire-part

Les grandes familles OUEDRAOGO à Ouahigouya, Ouagadougou et Bobo Dioulasso, la grande famille GUISSOU à Palogo, Koudougou et Ouagadougou, Madame veuve Joséphine OUEDRAOGO/GUISSOU, ses enfants et petits-enfants, à Ouagadougou et aux USA ;

Très sensibles aux nombreuses marques de compassion, de solidarité et de soutiens multiformes manifestées lors du décès le 02 mars 2023 et de l’inhumation le 06 mars 2023 de leur regretté fils, frère, beau-frère, beau-père, époux, père et grand-père,

Idrissa OUEDRAOGO

Ambassadeur,

Ancien Directeur du Protocole d’État.

Adressent leurs sincères remerciements à tous les parents, familles alliées, collègues, amis, proches, résidents de Pissy, frères et sœurs du CIE-MIA et voisins.

Elles remercient particulièrement :

SEM Roch Marc Christian KABORE, ancien Président du Faso et son épouse,

SEM Michel KAFANDO, ancien Président du Faso et son épouse,

SEM Kadré Désiré OUEDRAOGO, Ancien Premier Ministre,

SEM Alassane Bala SAKANDE, ancien Président de l’AN, et son épouse

SEM Cherif SY, ancien Président du CNT et son épouse

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs à la retraite,

Madame Bibata Nebie/OUEDRAOGO, Ministre de la Justice et des Droits humains, Garde des Sceaux,

Les anciens ministres, anciens collègues et collaborateurs de madame Joséphine OUEDRAOGO/GUISSOU,

Le Pasteur Mamadou Philippe KARAMBIRI et son épouse,

Le Pasteur Enoke PARE et son épouse.

Le Pasteur Jean Marie KY et son épouse,

La Direction Générale du Protocole d’État,

Le Personnel de l’Ambassade du Burkina Faso à Rome,

Le Personnel de United Bank of Africa (UBA – Burkina).

Leurs remerciements vont également à tous ceux qui, d’une manière ou une autre, les ont assisté, soutenu et accompagné durant cette épreuve.

Elles se réservent de citer de nom de peur d’en oublier.

À chacun, nous vous recommandons aux bénédictions de Dieu le Tout-Puissant.

