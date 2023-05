Burkina Faso : Vers la création d’un organe d’autorégulation de la publicité

0 Partages Partager Twitter

Abdoulazize Bamogo, Président du Conseil supérieur de la communication (CSC), a ouvert ce mardi 16 mai 2023, à Ouagadougou, un atelier de réflexion sur l’autorégulation de la publicité au Burkina Faso.

A l’instar d’autres organes d’autorégulations, un organe d’autorégulation de la publicité, a indiqué Abdoulazize Bamogo, Président du Conseil supérieur de la communication (CSC), serait un allié pour son institution dans l’application de la règlementation relative au domaine publicitaire.

C’est pourquoi, « nous n’avons pas hésité à accéder à la requête de faciliter la réflexion, à travers la mise à disposition d’un cadre où les différents acteurs partageront l’intérêt de la création d’un organe d’autorégulation de la publicité », a-t-il justifié la tenue du présent atelier.

Il a alors exhorté les participants à dégager de concert les possibilités pour la mise en place de l’organe, « avec un calendrier précis ». Pour Aicha Dabré, présidente de Publicitaires Associés, ledit organe pourrait servir à assainir le milieu de la publicité.

« L’organe d’autorégulation de la publicité est un projet que Publicitaires Associés mène depuis des années. Cette année, avec les bénédictions des participants et du CSC, nous allons pouvoir mettre quelque chose en place d’ici la fin de l’année, et qui va être salutaire pour notre domaine et va aussi servir à assainir davantage le milieu », a-t-elle déclaré.

