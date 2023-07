Développement : 47 projets réalisés par Plan Burkina dans 3.209 communautés 

publicite

Afin de faire le bilan fiscal de l’année écoulée et évoquer des perspectives pour l’année en cours, Nicole Hien, représentante résidente par intérim de Plan International Burkina Faso a officiellement ouvert la revue annuelle 2023 de la stratégie pays de l’institution ce jeudi 27 juillet 2023 à Ouagadougou.

Lors de cette cérémonie, il a été question de présenter le niveau d’atteinte des indicateurs par projets et par domaine d’impact, d’analyser les forces, acquis, difficultés, faiblesses et leçons apprises, de partager le niveau de satisfaction des bénéficiaires des projets et de proposer un plan de mise en œuvre des recommandations.

« Nous avons pu mobiliser un budget de 12 milliards de Francs CFA au bénéfice des populations les plus vulnérables, les enfants, les jeunes et les filles, cela grâce à l’aide des bailleurs locaux et internationaux » a indiqué Nicole Hien, représentante résidente par intérim de Plan International Burkina Faso.

Elle a continué dans le sens que « pour les perspectives de 2024, nous allons continuer de toujours travailler sur les principaux axes de Plan International qui sont l’éducation inclusive, la santé, l’eau, la citoyenneté, les violences sur le genre pour pouvoir répondre aux besoins des différentes communautés. Nous prévoyons donc d’investir au Burkina plus de 14 milliards de franc CFA ».

Plan Burkina ne travaille pas seul. A en croire Nicole Hien, « nous avons des partenaires de mise en œuvres qui sont repartis sur le terrain. C’est à travers bien sûr des conventions de partenariat que nous arrivons à atteindre les cibles parce qu’eux, ils ont un accès plus facile aux bénéficiaires ».

L’année fiscale 2023 de Plan internationale Burkina a engendré d’énormes difficultés dues à la situation sécuritaire du pays. En dépit de cela, 47 projets dans 3209 communautés reparties dans les 13 régions du pays ont été mis en œuvre impactant ainsi, la vie de 1 405 729 personnes dont 332 502 enfants de moins de 18 ans dont 1 84 381 filles de moins de 18 ans.

Mireille ZONGO

Samira ZARE

Pour Burkina 24

