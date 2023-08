Décès de Henri Konan Bédié : Les condoléances du gouvernement burkinabè

publicite

Ceci est un communiqué du gouvernement du Burkina Faso suite au décès de l’ancien président ivoirien Henri Konan Bédié.

Le Gouvernement burkinabè a appris avec tristesse la disparition de l’ancien Président de la République de Côte d’Ivoire, S.E.M. Henri Konan BEDIE, ce mardi 1er août 2023 à Abidjan.

Le Gouvernement salue la mémoire d’un Homme d’Etat qui a présidé aux destinées de la Nation ivoirienne de 1993 à 1999 et qui a marqué l’histoire sociopolitique de la Côte d’Ivoire au cours des 4 dernières décennies.

Le Gouvernement du Burkina Faso et le peuple burkinabè dans son ensemble expriment leur solidarité avec le Gouvernement et le peuple de Côte d’Ivoire avec lequel nous sommes unis par des liens séculaires d’amitié et de fraternité.

Le Gouvernement présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, au Gouvernement et à l’ensemble du peuple ivoirien. Il formule le vœu que le Président Henri Konan BEDIE repose en paix sur la terre africaine libre de Côte d’Ivoire qu’il a tant aimée et servie.

