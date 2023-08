Ex-ENEP de Loumbila : Des enseignants recrutés sous Thomas Sankara fêtent 36 ans d’engagement

publicite

La cérémonie commémorative des 36 ans de la 2e promotion de l’ex-École Nationale d’Éducation Primaire (ENEP) de Loumbila a eu lieu ce samedi 05 août 2023 sous le patronage du ministre en charge de l’Éducation nationale, Joseph André Ouédraogo. Cette promotion recrutée sous la période de la révolution sankariste a célébré ses 36 ans avec leurs enseignants sous le thème « La crise sécuritaire et ses conséquences sur le système éducatif : quelle résilience pour la continuité de l’action éducative ? ».

« Je suis tout simplement émerveillé de prendre part à ce grand événement d’hommes et de femmes qui depuis 36 ans sont au pied du Tableau noir pour éduquer les filles et les garçons de notre pays », a indiqué dans l’émoi Joseph André Ouédraogo, ministre de l’Éducation nationale de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales.

La rencontre a été riche en émotions avec cette promotion recrutée de façon particulière sous la révolution de Thomas Sankara, formée en une année, et déployée dans les quatre coins du Burkina pour distiller le savoir aux enfants du pays des Hommes intègres. Ce fut des retrouvailles entre ces élèves de l’ex-ENEP de la promotion 1986-1987, mais aussi avec leurs enseignants.

Parmi leurs enseignants, il y avait la présence remarquée de Tall Rosali Adama, une pédagogue qui était aussi très émue de retrouver ses anciens élèves enseignants. « Je me revois toute jeune à 6h du matin prenant la route vers Loumbila pour rencontrer mes chers élèves qui m’accueillaient, qui m’entouraient, qui me posaient mille questions.

On causait à cœur ouvert », se souvient Tall Rosali Adama, du haut de ses 86 ans. À côté d’elles, se tenaient plusieurs autres enseignants passés par l’ex-ENEP de Loumbila.

Tous ont traversé le temps pour fêter aujourd’hui, 36 ans de leur aventure à École Nationale d’Éducation Primaire (ENEP) de Loumbila devenue aujourd’hui Direction régionale de l’Institut de formation des personnels de l’Éducation.

« Après tant de chemin parcouru, il fallait que nous revenions en pèlerinage sur les lieux de cet établissement qui nous a formés, façonnés et fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui.

C’est en signe de reconnaissance. Reconnaissance pour l’Institut, mais reconnaissance pour également nos formateurs », a indiqué, Séma Blégné, président du comité d’organisation de ces 36 ans d’anniversaire aujourd’hui inspecteur général de l’enseignement et de l’éducation non formelle.

Il s’est dit fier du parcours que sa génération a fait. Il a donc, pour terminer, souhaité que « chaque promotion qui passe par ces écoles puisse également abattre le même travail en ne tenant pas compte forcément de l’adversité sur le terrain, mais en regardant uniquement l’intérêt de la nation ».

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

