Éducation : Le MENAPLN outille ses responsables syndicaux sur la déontologie de la Fonction Publique

publicite

0 Partages Partager Twitter

La déontologie de la fonction publique ne semble pas être la chose la mieux partagée. Conscient de cette situation, le ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN), en partenariat avec l’UNESCO, organise du 14 au 18 août 2023, à Koudougou, un atelier de formation des responsables syndicaux du MENAPLN sur la déontologie de la fonction publique.

La suite après cette publicité

Ils sont 28 responsables syndicaux (des syndicats de base, des syndicats nationaux professionnels et des fédérations syndicales) à prendre part à cette formation du MENAPLN sur la déontologie de la fonction publique.

L’objectif de cette session de renforcement des capacités de ces responsables syndicaux est de leur permettre d’accomplir leurs fonctions avec honnêteté, intégrité et rigueur, de respecter la loi, les textes réglementaires, les politiques ainsi que les engagements, de créer un milieu de travail fondé sur la confiance et le respect mutuel favorisant la communication ouverte, d’éviter tout conflit d’intérêt ou d’apparence de conflit d’intérêts et de faire preuve de loyauté envers l’administration.

L’exercice de leur fonction recommande, selon les responsables du département, qu’il soit attribué aux fonctionnaires une situation particulière dans laquelle sont déterminés les rapports qui doivent s’établir entre l’agent public, l’administration et les clients/usagers, ainsi que l’ensemble des obligations et des droits destinés à orienter leur activité.

A travers cette session de formation, le MENAPLN veut privilégier donc le renforcement du dialogue social avec les organisations socioprofessionnelles de l’éducation en recherchant leur pleine adhésion dans les processus d’identification et de mise en œuvre des activités administratives et pédagogiques/andragogiques.

Aussi le ministère se doit-il de prendre en considération toutes les règles du management des organisations administratives afin de cultiver en leur sein, l’émulation, la motivation, le sens du travail bien fait, en un mot la culture de l’excellence, gage du professionnalisme.

Au cours de ces cinq jours de formation, les responsables syndicaux du MENAPLN appréhenderont la notion de déontologie de la fonction publique, avec les obligations qui s’imposent aux fonctionnaires, leurs droits reconnus, les fautes et les sanctions disciplinaires, le déroulement de la procédure disciplinaire et aussi de la procédure de mise en demeure pour abandon de poste ou de refus de rejoindre le poste assigné.

A l’issue de cette formation, le MENAPLN attend de ces responsables syndicaux une meilleure connaissance de la déontologie de la fonction publique et qu’ils puissent mieux la partager avec leurs camarades du même syndicat pour une meilleure fonctionnement du service public de l’éducation et du renforcement de la qualité ou service public de l’éducation.

Écouter l’article

publicite