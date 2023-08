Burkina Faso : Bientôt un identifiant unique électronique des personnes

publicite

Le Burkina Faso entend mettre en place, dans les jours à venir, un identifiant unique électronique pour les personnes.

A terme, le système permettra d’assurer l’unicité de l’individu et l’interopérabilité fonctionnelle entre la pluralité des systèmes d’identification existants tels que l’Identifiant Unique du Citoyen à l’Etat Civil (IUCEC), le Numéro d’Identification Personnelle (NIP) pour les Cartes d’Identité Nationale du Burkina (CNIB) et l’Identifiant Financier Unique (IFU) des entreprises et des personnes morales.

Outre l’assurance de l’unicité de la personne, l’identifiant unique sera un outil clé de la croissance inclusive dans la mesure où les services publics tels que les filets sociaux, la santé, l’éducation, et les entreprises pourront s’appuyer sur ce système pour identifier et authentifier leurs bénéficiaires et leurs clients.

Pour mener à bien le projet, un comité d’orientation et de suivi a été mis en place. Ce comité regroupe plusieurs membres du gouvernement (dont le MEFP), des responsables de structures publiques intervenant dans l’identification et des acteurs du développement à la base.

Les membres dudit comité ont tenu ce mercredi 16 août 2023, leur toute première session ordinaire de l’année à Ouagadougou, placée sous la présidence de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Apollinaire Joachimson KYELEM de TAMBELA.

L’objectif de cette rencontre est de recueillir les orientations stratégiques des différents membres, de définir la forme juridique et d’œuvrer à une coordination des actions autour de la construction du système d’identification unique de la personne au Burkina Faso.

Source : DCRP/MEFP

