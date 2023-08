Cohésion sociale : Jeunesse engagée de bonheur-ville met en terre 70 plants pour la paix

publicite

Pour renforcer la cohésion sociale et l’amitié entre les jeunes et les femmes du quartier Bonheur-ville de Ouagadougou, l’Association jeunesse engagée pour la paix a initié une action symbolique : planter des arbres au Collège d’enseignement général (CEG) de ce quartier.

Le dimanche 20 août 2023, ces jeunes, qui se sont connus sur une plateforme WhatsApp, ont mis en pratique leur idée en plantant 70 plants de différentes espèces : cail-cédra, néré, baobab, manguiers, etc. Madi Ganamtoré, le responsable du groupe, a expliqué que cette initiative visait à penser à l’avenir des enfants qui fréquentent le CEG.

« En plantant les arbres, nous voulons leur offrir de l’ombrage et leur montrer l’exemple à suivre pour construire le Burkina Faso. Nous voulons aussi contribuer à la préservation de la nature et à la richesse de notre pays. Un arbre a beaucoup de vertus, il peut même soigner certaines maladies comme le paludisme », a-t-il affirmé.

Des arbres, support pédagogique

Jacqueline Yaméogo, un autre membre de l’association, a partagé la même vision : « Nous sommes venus ici ce matin pour la cohésion sociale et l’amitié entre les jeunes et les femmes. Nous avons un groupe où nous discutons souvent. Alors, nous avons eu l’idée de venir planter les arbres pour mieux se connaître et renforcer notre lien ».

Roland Kiwendsida Kouama, le représentant du directeur du CEG de Bonheur-ville, a salué cette démarche. « Nous sommes ravis d’accueillir ces plants au nom de l’association jeunesse engagée pour la paix. Cet acte renforce l’amitié entre les jeunes du quartier et les acteurs de l’administration. De plus, ces plantes vont nous servir de support pédagogique pour le cours de SVT et nous procurer de l’ombrage ».

Madi Ganamtoré et ses amis se sont engagés à prendre soin des plantes. « C’est un nouvel établissement. Donc, nous ne voulons pas seulement planter les arbres, nous voulons aussi les protéger et les faire grandir. Nous avons la chance qu’une clôture soit en train d’être construite. Ça va nous aider à préserver les arbres », a-t-il promis. D’autres actions sont prévues pour permettre au groupe de se rendre plus utile à la société.

