Renforcement de la résilience : Le PAM et l’Agence coréenne de coopération internationale unissent leurs forces

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies au Burkina Faso et l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) sont désormais partenaires. L’acte officiel marquant ce partenariat est intervenu ce jeudi 5 octobre 2023 à Ouagadougou, dans les locaux du PAM, à l’occasion d’une cérémonie de signature de convention.

Dans le cadre du projet dénommé « Renforcement de la résilience des communautés affectées par les crises au Burkina Faso, à travers l’appui au capital de production agricole et l’autonomisation des jeunes et des femmes à travers des activités économiques », le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies au Burkina Faso et l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) ont décidé d’unir leurs forces.

Elvira Pruscini, représentante pays du Programme alimentaire mondial (PAM) Burkina Faso, qui s’est dit extrêmement ravie de ce partenariat et aussi de l’accompagnement du gouvernement burkinabè, surtout de ses services techniques sur le terrain, l’a qualifié de très « stratégique ».

« Un partenariat très stratégique, qui a pour but le renforcement de la résilience des communautés qui sont dans les zones affectées par la crise alimentaire due aux chocs comme les conflits, les changements climatiques », a-t-elle déclaré.

Woo Dong Wan, Directeur national de l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) Côte d’Ivoire et Burkina Faso, a fait savoir que dans le cadre dudit projet, « des moyens seront déployés afin de répondre aux besoins les plus élémentaires à court terme des personnes déplacées ciblées et de leurs communautés d’accueil en leur fournissant un appui alimentaire et nutritionnel ».

Les capacités des bénéficiaires en matière de production, de transformation et de conservation des produits agricoles seront renforcées ; ce qui favorisera le développement des économies locales, l’accroissement de possibilités d’emploi et l’augmentation des revenus des communautés vulnérables, a-t-il dit en sus.

« Notre projet participera aussi à la consolidation de la paix et à la stabilité parmi nos bénéficiaires par le renforcement de la cohésion sociale grâce à une gestion durable et inclusive des ressources en adoptant une approche sensible aux conflits », a aussi mentionné Woo Dong Wan. Le projet, prévu pour durer 3 années, 2023-2025, a un budget global estimé à 4 millions de dollars, soit 2 495 330 800 F CFA. L’Est et le Plateau-central sont les régions concernées par le projet.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

