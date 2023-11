1re édition Tournoi Maracaña des entreprises : Le CERPAMAD, équipe de Impulsion, remporte le trophée

publicite

La 1re édition du tournoi Maracaña des entreprises du Burkina Faso s’est tenue le mardi 31 octobre 2023 à Ouagadougou. A cette compétition, 12 universités ont formé des équipes au nom des entreprises pour rivaliser autour du ballon rond. A l’arrivée, c’est l’UTM et le CERPAMAD qui sont parvenus au dernier rempart. La finale a été remportée par le CERPAMAD sur le score de 2 but a 0.

Après les études, les étudiants sont confrontés à soit devenir entrepreneurs, soit se frotter aux entreprises. Il faille donc créer un cadre de réseautage entre ces acteurs selon les organisateurs de la première édition du tournoi Maracaña des entreprises.

Cette compétition s’est tenue le mardi 31 octobre 2023, à Ouagadougou sous le format « d’un Maracaña Commando ». 12 équipes formées au nom des entreprises se sont affrontés en des matchs « un coup K.O ». A l’arrivée c’est le CERPAMAD, parrainé par l’entreprise Impulsion qui s’est adjugé le trophée en corrigeant l’UTM parrainée par Soul Design (2-0).

Cette victoire a été dédiée à la « force du collectif ». « C’est des émotions seulement aujourd’hui. Nous sommes venus, on ne pensait pas arriver à ce stade. Mais les autres équipes nous ont négligés. Le grand impact de notre équipe c’est que nous avons joué collectivement et nous avons présenté un beau match », s’est réjoui le capitaine du CERPAMAD Valentin Donvio.

Cette initiative est tenue par l’équipe Faucon pilotée par Saïd Sylla Zombra, pour qui, l’objectif est de créer un cadre de réseautage entre étudiants et entreprises autour du ballon rond.

« Nous avons voulu profiter du football pour pouvoir rassembler des étudiants. Pour créer une sorte de réseau avec les entreprises et l’entreprise paye la participation des universités. Aujourd’hui quand il s’agit des événements de distraction, on rassemble plus. Mais quand il s’agit de conférence et autres c’est une autre réalité. Donc il faut trouver le juste milieu voilà pourquoi nous avons voulu passer par le football », s’est justifié le promoteur.

Cette première édition a été placée sous les ailes de Yacouba Rabo qui a décidé d’associer son image à cette initiative au regard de la pertinence de l’idée. « D’abord je suis jeune et je sais à quel point cette jeunesse a besoin d’accompagnement. Je me suis donc engagé pour pouvoir aider les jeunes à poursuivre leur vision », a-t-il fait savoir.

Les équipes en plus des trophées, des médailles, des enveloppes sont reparties avec des promesses d’accompagnement de projet.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

