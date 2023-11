Burkina Faso – Italie : Rome promet d’être l’avocat de Ouagadougou dans son combat pour sa souveraineté

publicite

En visite d’amitié et de travail en République Italienne, la Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a été reçue en audience, le 31 0cobre 2023, par le Vice-Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale de la République italienne, Edmondo CIRIELLI.

Les échanges ont essentiellement porté sur la situation socio-politique au Burkina Faso et la coopération entre les deux pays.

A ce titre, la Cheffe de la diplomatie burkinabè a d’abord exprimé la gratitude du Capitaine Ibrahim TRAORE à son homologue le Président Sergio MATARELLA et au Premier Ministre Giorgia MELONI pour leur soutien au pays des Hommes intègres dans la lutte contre le terrorisme.

Olivia ROUAMBA a expliqué par la suite, la situation du Burkina Faso et a réaffirmé la volonté des dirigeants de consolider les relations avec l’Italie sur la base de l’égalité et du respect de la souveraineté de chaque Etat, tout en indiquant au Vice-ministre les principaux axes du Plan d’Actions pour la Stabilisation et le Développement (PA-DS).

Elle a aussi demandé aux Autorités italiennes d’ouvrir une section consulaire à l’Ambassade d’Italie à Ouagadougou afin de soulager les nombreux demandeurs de visas et autres actes consulaires.

En réponse, le Vice-Ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, Edmondo CIRIELLI, a salué le combat que mènent les Autorités burkinabè contre le terrorisme et pour la souveraineté véritable du pays, avant de promettre que son pays sera un des avocats de cette noble cause indispensable au développement.

Il a en outre, souligné que dans le cadre de l’aide au développement, le Burkina Faso est un pays prioritaire pour la République Italienne. A cet effet, 14 millions d’euros sont prévus dans le court terme par l’Italie pour soutenir le Burkina Faso dans les domaines de l’humanitaire, du social, de l’éducation, etc.

Par ailleurs, il a relevé qu’il y aura très prochainement un plan de collaboration pour une migration en toute légalité des jeunes Burkinabè vers l’Italie sur la base d’un programme de formation bénéfique aux deux États.

Enfin, il a réitéré la volonté de l’Italie de renforcer sa coopération avec le Burkina Faso et salué le courage des Autorités burkinabè dans leurs différentes initiatives.

Source : MAECR-BE

