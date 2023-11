Effort de paix : Plus de 121 millions de F CFA reçus en espèces pour le 10e mois de collecte

Le Président de la Transition, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, pour faire face à la crise multidimensionnelle que traverse notre pays, a lancé un appel à chaque burkinabè, de l’intérieur et de la diaspora, à participer à la dynamique de reconquête du territoire national et au soutien des personnes affectées, à travers des contributions volontaires.

C’est dans cette optique qu’a été mis en place la Commission de Réception et de Gestion des Dons le 27 octobre 2022 dont la mission principale est d’assurer la réception et l’affectation efficiente des différents dons en nature et en espèces dans le cadre de l’appel à contribution pour l’effort de guerre.

Pour répondre à son devoir de redevabilité vis-à-vis des compatriotes, la commission a livré mensuellement son bilan de fonctionnement.

Le bilan du dixième mois de fonctionnement de la Commission, objet du présent communiqué, toujours par souci de transparence et de redevabilité, fait également le récapitulatif des dons reçus et de leur affectation depuis le lancement de l’appel à contribution.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la Commission travaille en parfaite synergie avec le Fonds de Soutien Patriotique créé et rattaché au Ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective.

Ainsi, le bilan de fonctionnement de la Commission se présente comme suit : ⤵️⤵️⤵️

