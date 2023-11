Procès charbon fin : L’objectivité des experts judiciaires questionnée par le juge

publicite

Le procès du Ministère public contre la société IAM Gold Essakane dans l’affaire Charbon fin s’est poursuivi ce jeudi 9 novembre 2023 au Tribunal de grande instance de Ouagadougou (TGI Ouaga 1). Les experts judiciaires ayant produit le rapport d’expertise des cargaisons étaient à la barre.

Les experts judiciaires font face à un interrogatoire axé sur le contenu du rapport d’expertise. Le juge, Abass Nombré, doute de l’objectivité du travail des experts judiciaires. « Pensez-vous avoir accompli votre mission conformément à l’ordonnance prescrite ?« , a demandé le juge.

Un des experts, Moussa Gomina, a répondu par l’affirmative. La mine utilise un tamis de 630 et les experts ont utilisé 830. « Rigoureusement parlant on ne peut pas aboutir au même résultat ?« , a souligné le juge. En plus il a cherché à savoir si les experts ont manqué de ressources. Les experts ont répondu par la négative.

« Vous avez été commis à un travail scientifique qui demande une démarche scientifique » a relevé le juge. Également le taux de récupération indiqué dans le rapport d’expertise a été examiné. « Le taux de récupération à Essakane tourne au tour de 90% et les experts ont utilisé le taux de 80% », a précisé le juge. Il a fait savoir que les experts ont plutôt audité ce que Essakane fait en lieu et place d’une expertise. Le juge a souligné que toutes les parties peuvent se faire assister par des personnes afin de faire manifester la vérité.

A la suite d’un malaise, l’expert Moussa Gomina, a été envoyé au service médical. L’audience a été renvoyée pour le lundi 13 novembre 2023 à 9h.

