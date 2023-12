Burkina Faso : La 2ᵉ édition de l’académie nationale sur l’économie verte prévue du 19 au 21 décembre 2023

publicite

0 Partages Partager Twitter

En prélude à la tenue de la 2ᵉ édition de l’académie nationale sur l’économie verte prévue du 19 au 21 décembre 2023, le comité d’organisation a décliné les grands axes ce jeudi 14 décembre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Le ministère en charge de l’environnement organise du 19 au 21 décembre 2023 la 2e édition de l’académie nationale sur l’économie verte sous le thème « Economie Verte, Facteur de résilience des communautés pour une paix durable dans un contexte de changement climatique et de défi sécuritaire ».

Selon le colonel Paul Djiguemdé, conseiller technique du ministre en charge de l’environnement, l’académie vise à outiller les participants sur les meilleures pratiques de l’économie verte.

« L’organisation de la présente édition de l’académie nationale sur l’économie verte s’inscrit dans le cadre d’un renforcement des capacités des décideurs nationaux, du personnel technique, des praticiens et des autres acteurs des secteurs publics et privés aux concepts et enjeux relatifs à l’économie verte. Elle vise en outre, à la création de cadres favorables à une meilleure prise en compte de l’économie verte dans les politiques de développement du Burkina Faso qui guident les processus économiques afin d’assurer sa croissance verte et inclusive », a expliqué colonel Paul Djiguemdé.

Durant les trois jours de l’académie, plusieurs activités sont prévues. Il s’agit, entre autres, des communications, des expositions des produits verts, une visite d’entreprises vertes et une nuit de reconnaissance des acteurs.

La cérémonie officielle d’ouverture de l’académie nationale aura lieu le mardi 19 décembre 2023 au SIAO. En rappel, l’académie nationale sur l’économie verte a été instituée en 2016 par le gouvernement pour accompagner la transition verte.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite