Diaspora : Abdoul Moumouni Belem, ce jeune Burkinabè propriétaire d’un garage auto à Houston (USA)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Abdoul Moumouni Belem, jeune Burkinabè vivant aux États-Unis, est le co-fondateur de K & B Auto, entreprise basée à Houston. Avec son associé de nationalité guinéenne, ils emploient 5 personnes. Dans 5, 10 ans, il souhaite posséder son propre local au pays de l’oncle Sam et aussi exporter son expertise au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

A son arrivée aux États-Unis, Abdoul Moumouni Belem, jeune Burkinabè, offre ses services dans des garages à New-York, New-Jersey, Philadelphie, Baltimore. Ses différents passages dans lesdits garages lui permettent de s’accoutumer à la technologie mécanique des autos et de faire la rencontre de celui qui est aujourd’hui son associé, un Guinéen.

« Quand je suis arrivé aux Etats-Unis ici, je partais dans des garages à New-York, New-Jersey, Philadelphie, Baltimore. A travers ça j’ai appris un peu de technologies. Je suis arrivé à Houston en 2017 où j’ai rencontré mon partenaire Guinéen. Ensemble, on a décidé de créer un coin, mais ce n’était pas facile avec les fonds », témoigne Abdoul Moumouni Belem.

Mais en février 2023, comme il le fait remarquer, on a eu ce coin. « Nous avons 5 employés au garage ici. 1 du côté mécanique, 3 du côté tôlerie et 1 uniquement pour les peintures. Par semaine, on 6 à 7 véhicules », dit-il.

Tout début n’est pas facile. Abdoul Moumouni Belem & Co, conscient d’une telle réalité, remercie le Tout-puissant pour ce qu’ils arrivent à faire face à certaines charges, et même à pouvoir mettre des sous en poche. « Au tout début d’un business, ce n’est pas facile. Mais Dieu merci on arrive à payer les employés, la location et avoir quelque chose en poche », dit-il sa gratitude à son créateur.

Grâce à la technologie sur place à Houston, il dit arriver à développer d’autres business au Bénin, au Togo et au Burkina Faso. Dans 5 ans, voire 10 ans, l’ambition des deux Africains, c’est de passer du stade de locataire à propriétaire d’un garage.

« Dans 5 ans, voire 10 ans, c’est d’avoir notre propre place aux Etats-Unis pour ne plus être en location et faire un grand garage. C’est pareil au Burkina Faso pour faire un garage avec beaucoup de technologies et puis des équipements », confie le jeune entrepreneur.

Source : VOA

Synthèse de Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite